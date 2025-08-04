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Ночью Украина атаковала Крым - беспилотники сбивали и над полуостровом, и над акваторией Чёрного моря
фото: © РИА Новости . Евгений Биятов

Ночью Украина атаковала Крым — беспилотники сбивали и над полуостровом, и над акваторией Чёрного моря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:50 04.08.2025

Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 61 украинский беспилотник, в том числе 29 – над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 3 августа до 05:20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 18 – над акваторией Черного моря, 11 – над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Кроме того, 12 БПЛА уничтожены над территорией Воронежской областью, 8 – над Белгородской, 6 – над Волгоградской областью. Также по два дрона сбиты над Брянской и Ростовской областями, по одному – над территорией Московского региона и Рязанской области.

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Накануне поздно вечером силы ПВО в течение двух часов уничтожили над Крымом и Черным морем шесть украинских беспилотников. Кроме того, в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитии воздушных целей вблизи города-героя.

В районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ дрон. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, подчеркнул глава региона.

источник: РИА Новости Крым 

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