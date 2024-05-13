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Ночью враг пытался атаковать ракетами и беспилотниками
Фото:pxhere.com

Ночью враг пытался атаковать Крым ракетами и беспилотниками

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:00 13.05.2024

Вчера днем (примерно,  17:15) над Симферополем был сбит украинский беспилотник. Информацию подтвердил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Такой «одиночный полет», еще и на значительной высоте, явно был похож на воздушную разведку. Добавим к этому уже привычный «облет» Крымского полуострова натовскими самолетами-разведчиками и получаем попытку выведать расположение систем ПВО. Подтверждением стала ночная комбинированная атака. ВСУ использовали западные ракеты в сочетании с БПЛА.

В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет «Storm Shadow» по объектам на территории Российской Федерации.  Дежурными средствами ПВО были уничтожены двенадцать реактивных снарядов РСЗО «Ольха» и двенадцать БПЛА над территорией Белгородской области, восемь БПЛА над территорией Курской области, четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА над территорией Республики Крым, еще четыре БПЛА были перехвачены над территорией Липецкой области, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Исходя из «любви» Киева (и западных «кураторов») к разного рода историческим датам и официальным праздникам, рискнем предположить, что сегодня, 13 мая (в день рождения Черноморского флота России) провокации и попытки ударов еще будут.

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