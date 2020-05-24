Нотариальная палата Севастополя: есть вопросы к нотариусу? Ответы тоже есть

На актуальные вопросы горожан, озвученные журналистами «Комсомольской правды. Севастополь» , подробно ответила Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович.

Что интересует севастопольцев? В частности, они ищут ответы на вопросы, связанные со стоимостью нотариальных услуг, действиями мошенников, орудующих на рынке недвижимости и т.д.

Есть вопрос — есть ответ:

Если мне нужно удостоверить право собственности, или к примеру, уступку права требования по обязательствам, но у меня есть задолженность по ЖКХ, смогу ли совершить нотариальные действия?

Для нотариуса наличие задолженности по коммунальным платежам не является препятствием для заключения договора. Это нужно второй стороне. Информации о наличии задолженности в этой справке не будет. Вопросы коммунальных платежей люди решают самостоятельно. Нотариус эти данные не проверяет. Выписку из ЕГРН нотариус заказывает, Севреестр работает в дежурном режиме. Срок получения справки – один рабочий день, но если реестр работает. Система федеральная, работает на сегодняшний день в штатном режиме.

Если же у вас право собственности не зарегистрировано, тот тут проблема. Нотариусу нужно проверить, было ли зарегистрировано право в Украине, нужно обращаться в БТИ. БТИ на сегодняшний день не работает. На сайте уже появилась вкладка об онлайн запросах, но еще тестируется. Потом люди смогут запрашивать эти сведения, посылая скан, а получать ответ будут лично, чтобы отнести его к нотариусу.

Удостоверение договора занимает минимум два дня, при условии, что работают электронные системы и не нужен ответ БТИ. Ответ БТИ готовится пять суток для купли-продажи и 14 дней для наследства. Если необходим дополнительный запрос – время увеличивается.

На рынке недвижимости есть мошенники, которые хотят завладеть чужой собственностью. Договор, заключенный в простой письменной форме, не несет никаких гарантий. Нужно ли в этой ситуации идти за помощью к нотариусу?

Если у вас нет достаточно знаний и нет возможности проверить гражданина на дееспособность, получить все выписки из реестров об ограничениях, если вы не уверены, как правильно составить договор, и не готовы взять на себя ответственность – нужно идти.

Многие говорят «сэкономить». Но экономя финансово и не обращаясь к нотариусу, вы берете все риски на себя. Если эта сделка в последствии будет расторгнута и признана недействительной, вы сами на себя взяли этот риск.

Если вы хотите, чтобы были проведены все необходимые проверки и документ был составлен грамотно – обращайтесь к нотариусу. У нотариуса полная материальная ответственность, если он умышленно причинил вред при заключении договора. Нотариальный договор не подлежит доказыванию.

Госдума внесла законопроект, который призван защитить права и интересы в случаях, когда одной из сторон являются недееспособные или ограниченно дееспособные граждане. Предлагается создание реестра недееспособных лиц в рамках единой системы нотариата. Ваше отношение к этому?

Отношусь положительно. В соответствии с регламентом, мы обязаны устанавливать дееспособность лица. Нотариусы фактически не являются медиками, чтобы сразу понять дееспособность человека. Нельзя сказать, что такого реестра нет. Данную базу должен вести Росреестр. Мы обязаны сделать запрос в ЕГРН о наличии или отсутствии лица в списках недееспособных или ограниченно дееспособных. К сожалению, этот список крайне неактуальный. Когда судом лицо признается недееспособным или ограниченно дееспособным, суд должен отправлять информацию в Росреест, но система не отлажена. База сегодня почти не пополняется. Нотариус несет полную ответственность, в том числе и материальную, за удостоверенный договор.

В Севастополе мы этот вопрос решили. Нам органы опеки и попечительства направляют информацию о признании лиц недееспособными. Дублирует и наш территориальный орган Минюста. На нашем сайте нотариальной палаты, в закрытой, доступной только нотариусам части, создана отдельная база для Севастополя недееспособных, ограниченно дееспособных и детей, над которыми установлена опека и попечительство. Не всегда можно сразу определить, что человек не очень адекватный и не может руководить своими действиями. Если эта система войдет в официальную систему ЕИС Нотариата, это будет замечательно. Ведь мы не всегда работаем с севастопольцами, также база, действовавшая при Украине (психоневрологический диспансер) они эту информацию не передавали в нотариат. Мы бы восстановили эту базу, но закон ограничивает – это вторжение в частную жизнь. Но такая защита информации может сыграть плохую шутку с покупателем недвижимого имущества у такого лица. Сделка будет признана недействительной. Рискуют те, кто удостоверяет договор просто в письменной форме. Нотариус проверяет информацию по базе. А так человек берет все риски на себя.

Привязаны ли как-то нотариальные услуги к МРОТу? Из чего складывается их цена?

Ценовая политика любого нотариального округа абсолютно одинакова. Цены у всех нотариусов едины. Цены устанавливаются на текущий год в конце предыдущего года Нотариальной палатой города Севастополя. Мы эти цены не берем с потолка. Сначала из Федеральной нотариальной палаты из Москвы устанавливается для каждого субъекта установленная цена за каждый вид нотариального действия. В ФНП они проходят экономическое обоснование. Например, договор купли-продажи может стоить 12 тысяч рублей (услуги правового и технического характера). В субъекте могут установить цену ниже, но не выше данной. В Севастополе для договоров обязательной нотариальной формы услуга правового и технического характера (УПТХ) установлена – 6 тысяч.(брачный договор, продажа доли квартиры). Для договоров необязательной нотариальной формы – 7 тысяч. (продажа целой квартиры). Раз в год может меняться стоимость, но мы уже три года стоимость не повышали. Повышение возможно не более чем на 10%.

Из чего складывается стоимость? Например, купляпродажа квартиры. Мы уточняем, сколько стоит объект. Нам говорят 4 млн. Рассчитывается размер госпошлины. Если необязательна нотариальная форма, она берется из закона о нотариате, если обязательна нот форма – из налогового кодекса. То есть, от стоимости договора процент. Дальше стоимость УПТХ. Если документы на украинском языке, их нужно перевести на русский язык. Нужно либо обратиться к переводчику, который сам сходит заверит у нотариуса свою подпись, либо люди просят перевести нотариуса. Если нужно согласие супруга отчуждателя — оно стоит 2 тысяч рублей. Согласие супруга приобретателя – еще 2 тысячи. Госпошлина за государственную регистрацию права собственности перехода после договора внесение в реестр – 1400 р. Поэтому сразу сказать, сколько стоит оформление договора, довольно сложно. В каждой нотариальной конторе размещены нотариальные тарифы, стоимость, и на сайте нотариальной палаты есть эта информация. На самом договоре указывается стоимость нотариальных услуг. В нотариальном реестре тоже все суммы указаны, они едины во всех районах города.

Проводит ли севастопольская нотариальная палата дни бесплатных консультаций?

Мы решили, что любые консультации нотариусы предоставляют безвозмездно, уже несколько лет так. Мы активно принимаем участие в Днях правовой помощи. Много специалистов разного направления собираются. Человек приходит с проблемой, и мы в комплексе решаем вопрос, ищем пути как помочь человеку. Следите за объявлениями на сайте.

Как вы оцениваете материально-техническое состояние оснащения нотариусов?

Нотариусы – частнопрактикующие специалисты, отрасль полностью живет за счет частного финансирования. Нотариусы содержат и себя, и свою нотариальную контору, и помощников, и все свои системы. В условиях пандемии Правительство не признало, не смотря на обращение Федеральной палаты и Минюста, нашу отрасль пострадавшей. У нас нет никаких льгот. Мы продолжаем содержать свои конторы и свой аппарат. Новые программы, которые вводятся, требуют обновления техники, новые компьютеры. Мы каждому нотариусу приобрели необходимые технические средства для удаленной работы и видеофиксации сделок. Часть программ мы оплачиваем.

Нотариальная палата существует за счет взносов самих же нотариусов. Мы некоммерческая организация, неприбыльная. Поэтому стараемся жить по средствам, но соблюдая действующее законодательство РФ.

Источник: Комсомольская Правда. Севастополь