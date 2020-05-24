Нотариальная палата Севастополя: есть вопросы к нотариусу? Ответы тоже есть

На актуальные вопросы горожан, озвученные журналистами
Что интересует севастопольцев? В частности, они ищут ответы на вопросы, связанные со стоимостью нотариальных услуг, действиями мошенников, орудующих на рынке недвижимости и т.д.
Есть вопрос — есть ответ:
- Если мне нужно удостоверить право собственности, или к примеру, уступку права требования по обязательствам, но у меня есть задолженность по ЖКХ, смогу ли совершить нотариальные действия?
Для нотариуса наличие задолженности по коммунальным платежам не является препятствием для заключения договора. Это нужно второй стороне. Информации о наличии задолженности в этой справке не будет. Вопросы коммунальных платежей люди решают самостоятельно. Нотариус эти данные не проверяет. Выписку из ЕГРН нотариус заказывает, Севреестр работает в дежурном режиме. Срок получения справки – один рабочий день, но если реестр работает. Система федеральная, работает на сегодняшний день в штатном режиме.
Если же у вас право собственности не зарегистрировано, тот тут проблема. Нотариусу нужно проверить, было ли зарегистрировано право в Украине, нужно обращаться в БТИ. БТИ на сегодняшний день не работает. На сайте уже появилась вкладка об онлайн запросах, но еще тестируется. Потом люди смогут запрашивать эти сведения, посылая скан, а получать ответ будут лично, чтобы отнести его к нотариусу.
Удостоверение договора занимает минимум два дня, при условии, что работают электронные системы и не нужен ответ БТИ. Ответ БТИ готовится пять суток для купли-продажи и 14 дней для наследства. Если необходим дополнительный запрос – время увеличивается.
- На рынке недвижимости есть мошенники, которые хотят завладеть чужой собственностью. Договор, заключенный в простой письменной форме, не несет никаких гарантий. Нужно ли в этой ситуации идти за помощью к нотариусу?
Если у вас нет достаточно знаний и нет возможности проверить гражданина на дееспособность, получить все выписки из реестров об ограничениях, если вы не уверены, как правильно составить договор, и не готовы взять на себя ответственность – нужно идти.
Многие говорят «сэкономить». Но экономя финансово и не обращаясь к нотариусу, вы берете все риски на себя. Если эта сделка в последствии будет расторгнута и признана недействительной, вы сами на себя взяли этот риск.
Если вы хотите, чтобы были проведены все необходимые проверки и документ был составлен грамотно – обращайтесь к нотариусу. У нотариуса полная материальная ответственность, если он умышленно причинил вред при заключении договора. Нотариальный договор не подлежит доказыванию.
- Госдума внесла законопроект, который призван защитить права и интересы в случаях, когда одной из сторон являются недееспособные или ограниченно дееспособные граждане. Предлагается создание реестра недееспособных лиц в рамках единой системы нотариата. Ваше отношение к этому?
Отношусь положительно. В соответствии с регламентом, мы обязаны устанавливать дееспособность лица. Нотариусы фактически не являются медиками, чтобы сразу понять дееспособность человека. Нельзя сказать, что такого реестра нет. Данную базу должен вести Росреестр. Мы обязаны сделать запрос в ЕГРН о наличии или отсутствии лица в списках недееспособных или ограниченно дееспособных. К сожалению, этот список крайне неактуальный. Когда судом лицо признается недееспособным или ограниченно дееспособным, суд должен отправлять информацию в Росреест, но система не отлажена. База сегодня почти не пополняется. Нотариус несет полную ответственность, в том числе и материальную, за удостоверенный договор.
В Севастополе мы этот вопрос решили. Нам органы опеки и попечительства направляют информацию о признании лиц недееспособными. Дублирует и наш территориальный орган Минюста. На нашем сайте нотариальной палаты, в закрытой, доступной только нотариусам части, создана отдельная база для Севастополя недееспособных, ограниченно дееспособных и детей, над которыми установлена опека и попечительство. Не всегда можно сразу определить, что человек не очень адекватный и не может руководить своими действиями. Если эта система войдет в официальную систему ЕИС Нотариата, это будет замечательно. Ведь мы не всегда работаем с севастопольцами, также база, действовавшая при Украине (психоневрологический диспансер) они эту информацию не передавали в нотариат. Мы бы восстановили эту базу, но закон ограничивает – это вторжение в частную жизнь. Но такая защита информации может сыграть плохую шутку с покупателем недвижимого имущества у такого лица. Сделка будет признана недействительной. Рискуют те, кто удостоверяет договор просто в письменной форме. Нотариус проверяет информацию по базе. А так человек берет все риски на себя.
- Привязаны ли как-то нотариальные услуги к МРОТу? Из чего складывается их цена?
Ценовая политика любого нотариального округа абсолютно одинакова. Цены у всех нотариусов едины. Цены устанавливаются на текущий год в конце предыдущего года Нотариальной палатой города Севастополя. Мы эти цены не берем с потолка. Сначала из Федеральной нотариальной палаты из Москвы устанавливается для каждого субъекта установленная цена за каждый вид нотариального действия. В ФНП они проходят экономическое обоснование. Например, договор купли-продажи может стоить 12 тысяч рублей (услуги правового и технического характера). В субъекте могут установить цену ниже, но не выше данной. В Севастополе для договоров обязательной нотариальной формы услуга правового и технического характера (УПТХ) установлена – 6 тысяч.(брачный договор, продажа доли квартиры). Для договоров необязательной нотариальной формы – 7 тысяч. (продажа целой квартиры). Раз в год может меняться стоимость, но мы уже три года стоимость не повышали. Повышение возможно не более чем на 10%.
Из чего складывается стоимость? Например, купляпродажа квартиры. Мы уточняем, сколько стоит объект. Нам говорят 4 млн. Рассчитывается размер госпошлины. Если необязательна нотариальная форма, она берется из закона о нотариате, если обязательна нот форма – из налогового кодекса. То есть, от стоимости договора процент. Дальше стоимость УПТХ. Если документы на украинском языке, их нужно перевести на русский язык. Нужно либо обратиться к переводчику, который сам сходит заверит у нотариуса свою подпись, либо люди просят перевести нотариуса. Если нужно согласие супруга отчуждателя — оно стоит 2 тысяч рублей. Согласие супруга приобретателя – еще 2 тысячи. Госпошлина за государственную регистрацию права собственности перехода после договора внесение в реестр – 1400 р. Поэтому сразу сказать, сколько стоит оформление договора, довольно сложно. В каждой нотариальной конторе размещены нотариальные тарифы, стоимость, и на сайте нотариальной палаты есть эта информация. На самом договоре указывается стоимость нотариальных услуг. В нотариальном реестре тоже все суммы указаны, они едины во всех районах города.
- Проводит ли севастопольская нотариальная палата дни бесплатных консультаций?
Мы решили, что любые консультации нотариусы предоставляют безвозмездно, уже несколько лет так. Мы активно принимаем участие в Днях правовой помощи. Много специалистов разного направления собираются. Человек приходит с проблемой, и мы в комплексе решаем вопрос, ищем пути как помочь человеку. Следите за объявлениями на сайте.
- Как вы оцениваете материально-техническое состояние оснащения нотариусов?
Нотариусы – частнопрактикующие специалисты, отрасль полностью живет за счет частного финансирования. Нотариусы содержат и себя, и свою нотариальную контору, и помощников, и все свои системы. В условиях пандемии Правительство не признало, не смотря на обращение Федеральной палаты и Минюста, нашу отрасль пострадавшей. У нас нет никаких льгот. Мы продолжаем содержать свои конторы и свой аппарат. Новые программы, которые вводятся, требуют обновления техники, новые компьютеры. Мы каждому нотариусу приобрели необходимые технические средства для удаленной работы и видеофиксации сделок. Часть программ мы оплачиваем.
Нотариальная палата существует за счет взносов самих же нотариусов. Мы некоммерческая организация, неприбыльная. Поэтому стараемся жить по средствам, но соблюдая действующее законодательство РФ.
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