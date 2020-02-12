Нотариальная палата Севастополя о проведении квалификационного экзамена

Нотариальная палата Севастополя сообщает:

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю 14 апреля 2020 года будет проведен квалификационный экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью.