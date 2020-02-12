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Нотариальная палата Севастополя о проведении квалификационного экзамена

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:20 12.02.2020

Нотариальная палата Севастополя сообщает:

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю 14 апреля 2020 года будет проведен квалификационный экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью.

Объявление о запланированном квалифэкзамене 14.04.2020

Рекомендуемый образец заявления

Нотариальная палата Севастополя о проведении квалификационного экзамена

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