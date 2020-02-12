Нотариальная палата Севастополя о проведении квалификационного экзамена

Нотариальная палата Севастополя сообщает:
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю 14 апреля 2020 года будет проведен квалификационный экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью.
Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:20 12.02.2020
Нотариальная палата Севастополя сообщает:
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю 14 апреля 2020 года будет проведен квалификационный экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью.
12.02.2020
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