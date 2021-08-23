Нотариальная палата Севастополя о проведении в городе квалификационного экзамена Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:18 23.08.2021Доводим до вашего сведения, что Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю 26 октября 2021 года будет проведен квалификационный экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью.ОбъявлениеЗаявлениеПеречень тем *Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей. Расскажи друзьям! Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎.. Комментарии для сайта Cackle Нотариальная палата Севастополя 2021-08-23КрымPRESS