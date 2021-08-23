Нотариальная палата Севастополя о проведении в городе квалификационного экзамена

Доводим до вашего сведения, что Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю 26 октября 2021 года будет проведен квалификационный экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью.

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