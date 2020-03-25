Нотариальная палата Севастополя предупреждает: изменён режим приёма граждан

Нотариальная палата города Севастополя (НПГС) уведомляет, что с 19.03.2020 до 06.04.2020 прием и консультирование граждан осуществляться не будет, в связи с объявлением чрезвычайной ситуации и перехода города Севастополя в режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции (Указ Губернатора города Севастополя №14-УГ от 17.03.2020г., письмо Федеральной нотариальной палаты №1423/03-16-3 от 17.03.2020).

Обращения, заявления, жалобы (с приложением пакета документов и контактного номера телефона) в НПГС можно подать следующим образом:

В почтовый ящик НПГС, расположенный на входе в Палату (выемка корреспонденции производится 2 раза в день);

В электронном виде на электронный адрес НПГС sevnotpalata@mail.ru или через официальный сайт НПГС: http://sevnotariat.ru/

простой, заказной корреспонденцией через любое отделение почтовой связи.