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Нотариальная палата Севастополя предупреждает: изменён режим приёма граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:21 25.03.2020

Нотариальная палата города Севастополя (НПГС) уведомляет, что с 19.03.2020 до 06.04.2020 прием и консультирование граждан осуществляться не будет, в связи с объявлением чрезвычайной ситуации и перехода города Севастополя в режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции (Указ Губернатора города Севастополя №14-УГ от 17.03.2020г., письмо Федеральной нотариальной палаты №1423/03-16-3 от 17.03.2020).

Обращения, заявления, жалобы (с приложением пакета документов и контактного номера телефона) в НПГС можно подать следующим образом:

  • В почтовый ящик НПГС, расположенный на входе в Палату (выемка корреспонденции производится 2 раза в день);
  • В электронном виде на электронный адрес НПГС sevnotpalata@mail.ru или через официальный сайт НПГС: http://sevnotariat.ru/;
  • простой, заказной корреспонденцией через любое отделение почтовой связи.

Ответы на поданные заявления, обращения, жалобы будут направляться на указанные почтовые адреса или электронные адреса, с досылкой простой постовой корреспонденцией. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщили в Нотариальной палате города Севастополя.

 

Нотариальная палата Севастополя предупреждает: изменён режим приёма граждан

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