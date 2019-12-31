Нотариальная палата Севастополя: «Примите наши искренние поздравления!»

Дорогие друзья! Примите мои самые искренние поздравления с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

По доброй традиции мы встречаем эти замечательные праздники в кругу семьи и друзей, подводим итоги, строим планы, стараемся заглянуть в будущее.

Желаю, чтобы грядущий год стал годом созидания и единения, принес благополучие и мир. Пусть события уходящего года послужат надежным фундаментом для новых больших побед, осуществления намеченных планов и целей! Пусть в ваших семьях царят любовь и душевная теплота!

В преддверии новогодних праздников, я желаю всем вам, вашим родным и близким неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, яркой и полноценной жизни, личного счастья и процветания в будущем году!

Президент Нотариальной палата города Севастополя Ольга Каленкович