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Нотариальная палата Севастополя: "Примите наши искренние поздравления!"

Нотариальная палата Севастополя: «Примите наши искренние поздравления!»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:00 31.12.2019

Дорогие друзья! Примите мои самые искренние поздравления с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

По доброй традиции мы встречаем эти замечательные праздники в кругу семьи и друзей, подводим итоги, строим планы, стараемся заглянуть в будущее.

Желаю, чтобы грядущий год стал годом созидания и единения, принес благополучие и мир. Пусть события уходящего года послужат надежным фундаментом для новых больших побед, осуществления намеченных планов и целей! Пусть в ваших семьях царят любовь и душевная теплота!

В преддверии новогодних праздников, я желаю всем вам, вашим родным и близким неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, яркой и полноценной жизни, личного счастья и процветания в будущем году!

Нотариальная палата Севастополя: "Примите наши искренние поздравления!"

Президент Нотариальной палата города Севастополя         Ольга Каленкович

Нотариальная палата Севастополя: "Примите наши искренние поздравления!"

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