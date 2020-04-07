Нотариальная палата Севастополя: произошли изменения в режиме приема граждан

Нотариальная палата города Севастополя (НПГС) уведомляет, что до 12 апреля 2020 года прием и консультирование граждан осуществляться не будет, в связи с объявлением чрезвычайной ситуации и перехода города Севастополя в режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. (Указ Губернатора города Севастополя №25-УГ от 03.04.2020г., письмо Федеральной нотариальной палаты №1423/03-16-3 от 17.03.2020). Обращения, заявления, жалобы (с приложением пакета документов и контактного номера телефона) в НПГС можно подать следующим образом:
В почтовый ящик НПГС, расположенный на входе в Палату (выемка корреспонденции производится 2 раза в день);
Простой, заказной корреспонденцией через любое отделение почтовой связи.
Ответы на поданные заявления, обращения, жалобы будут направляться на указанные почтовые адреса или электронные адреса, с досылкой простой почтовой корреспонденцией, после нормализации работы Почты Крыма.
Обращаем ваше внимание, на то что в связи с введением на территории г. Севастополя режима повышенной готовности и мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции – отделения почтовой связи г. Севастополя с клиентами не работают. Приносим извинения за временные неудобства, — отмечают в администрации Нотариальной палаты города Севастополя.