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Нотариальная палата Севастополя: произошли изменения в режиме приема граждан

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:13 07.04.2020

Нотариальная палата города Севастополя (НПГС) уведомляет, что до 12 апреля 2020 года прием и консультирование граждан осуществляться не будет, в связи с объявлением чрезвычайной ситуации и перехода города Севастополя в режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. (Указ Губернатора города Севастополя №25-УГ от 03.04.2020г., письмо Федеральной нотариальной палаты №1423/03-16-3 от 17.03.2020). Обращения, заявления, жалобы (с приложением пакета документов и контактного номера телефона) в НПГС можно подать следующим образом:

  • В почтовый ящик НПГС, расположенный на входе в Палату (выемка корреспонденции производится 2 раза в день);
  • В электронном виде на электронный адрес НПГС sevnotpalata@mail.ru или через официальный сайт НПГС: http://sevnotariat.ru/;
  • Простой, заказной корреспонденцией через любое отделение почтовой связи.

Ответы на поданные заявления, обращения, жалобы будут направляться на указанные почтовые адреса или электронные адреса, с досылкой простой почтовой корреспонденцией, после нормализации работы Почты Крыма.

Обращаем ваше внимание, на то что в связи с введением на территории г. Севастополя режима повышенной готовности и мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции – отделения почтовой связи г. Севастополя с клиентами не работают. Приносим извинения за временные неудобства, — отмечают в администрации Нотариальной палаты города Севастополя.

Нотариальная палата Севастополя: произошли изменения в режиме приема граждан

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