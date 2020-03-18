Нотариальная палата Севастополя провела годовое общее собрание

Годовое общее собрание членов Нотариальной палаты города Севастополя состоялось 13 марта.

Первая часть данного мероприятия была отведена отчетам председателей комиссий Палаты о проделанной работе в 2019 году. В частности, Александра Зурначян отчиталась о работе Мандатной комиссии НПГС; Александр Коннов — о работе Бюджетной комиссии; Александра Пониматченко — о работе Комиссии по профессиональной этике; Анна Бокань — о работе Комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере нотариата; Ольга Скуратова — о работе Комиссии по методической работе и изучению практики применения законодательства в сфере оформления наследственных прав; Тамара Усенко — о работе Комиссии по проверке профессиональной деятельности нотариусов; Дарья Дёмина — о работе Комиссии по культуре и спорту. Затем София Егорова ознакомила коллег с результатами проведенной в марте 2020 года ревизии финансово-хозяйственной деятельности нотариальной палаты за 2019 год и представила отчет о работе Ревизионной комиссии, — сообщили в Нотариальной палате города Севастополя.

Отчеты всех председателей комиссий были приняты коллегами единогласным голосованием.

Во второй части общего собрания президент Палаты Ольга Каленкович довела коллегам итоги работы нотариальной палаты за прошлый календарный год. Также, в ходе встречи, была утверждена Программа социальной поддержки нотариальной палаты города Севастополя на 2020 год и проработан вопрос, касающийся организации работы отдела временного хранения документов и процесса сдачи документов в него.

Третья, заключительная часть собрания традиционно была посвящена награждению коллег за достижения в профессиональной деятельности. Грамотами от президента Палаты были поощрены: Нина Троян, Елена Боровская, Елена Войниканис-Мирская, Елена Гордеева, Маргарита Мукатина, Любовь Ковальская, Елена Андриевская, Дарья Дёмина, Александра Зурначян, Анна Маркусик, Владимир Мукатин, Злата Полякова, Дмитрий Северин, Ольга Скуратова, Артем Соломонов, Мария Шанькова, Светлана Васильева и Максим Юрченко.