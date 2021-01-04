Нотариальная палата Севастополя провела обучающий семинар по методике нанесения QR-кода на нотариальные документы

28 декабря 2020 года президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович провела для нотариусов города обучающий семинар в формате онлайн конференции на тему: «Использование автоматизированного рабочего места нотариуса «Экспресс» при нанесении машиночитаемой маркировки на нотариальные документы».

Необходимость проведения семинара обусловлено вступлением в силу с 29 декабря 2020 года Приказа Министерства юстиции РФ от 30 сентября 2020 г. № 229 “Об утверждении Порядка представления информации о нотариальном документе и формата ее размещения на документе с использованием машиночитаемой маркировки”. О Цифровом нотариате в подробностях — здесь.

Что это значит?

С 29 декабря на большинстве нотариальных документов появится специальная маркировка, QR-код. Он обеспечит дополнительную цифровую защиту документов от подделок, такую маркировку невозможно продублировать, перенести на другой документ или иным образом обмануть систему. Проверить предъявленный документ сможет любой человек, у которого есть смартфон. Проверка документа с QR-кодом происходит автоматически и включает в себя два этапа.

QR-код — это машиночитаемая маркировка, которая будет размещаться в правом нижнем углу нотариального документа. Каждый QR-код уникален, в нем зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид нотариального действия и регистрационный номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нотариуса. Убедиться в подлинности нотариального документа с помощью QR-кода очень просто: подойдет любое сканирующее устройство (удобно использовать приложение на смартфоне). Для проверки необходимо навести сканер на маркировку, далее на экране появится ссылка, содержащая реквизиты нотариального документа — ФИО заявителей, дата совершения нотариального действия и другие, сведения. Достаточно сверить информацию из текста документа с данными QR-кода, чтобы убедиться в его достоверности. QR-код нет смысла каким-либо образом копировать или фальсифицировать: попытка сгенерировать код в другой программе и нанести на подделываемый документ не пройдет, поскольку такая подмена вскроется при проверке, для этого предусмотрен второй этап. Так как сведения о каждом нотариальном действии вносятся нотариусом в Единую информационную систему (ЕИС) нотариата, то проверка по QR-коду, у которого есть уникальный идентификационный номер, автоматически установит и сообщит — есть ли документ с такими реквизитами в нотариальной базе данных. Если документ зарегистрирован в системе — перед вами не подделка.

Появление QR-кодов на нотариальных документах также делает бессмысленным существование криминального «рынка» поддельных нотариальных бланков — такие подделки и ранее при их предъявлении моментально выявлялись нотариусами или государственными органами, если они направляли запрос в ЕИС нотариата. Теперь же практически любой человек сможет самостоятельно установить подлинность нотариального документа, и покупка поддельного бланка с поддельной печатью нотариуса никак не поможет обойти закон.

Установление дополнительной цифровой защиты на документ не потребует дополнительных расходов от граждан: проставление маркировки на нотариальный акт совершается в рамках одного нотариального действия, а вся разработка и поддержка платформы QR-кодирования осуществляется за счет средств нотариата. Это предусмотрено положениями закона, вступающими в силу 29 декабря 2020 года.

Следует отметить, что QR-коды будут присутствовать только на «бумаге», электронные документы, удостоверенные нотариально, не требуют проставления маркировки, так как защищены УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью) нотариуса.

С 29 декабря QR-коды появятся на большинстве нотариальных документов, таких как: доверенности, завещания, брачные договоры, наследственные договоры, соглашения об уплате алиментов, договоры ренты, залога, купли-продажи, согласия супругов на отчуждение имущества, а также на договорах инвестиционного товарищества, требованиях о приобретении доли в уставном капитале, протоколах (решениях) о выходе участника из ООО и других важных документах. Таким образом, введение двойной защиты юридически значимых документов гарантирует безопасность и соблюдение законных интересов и граждан, и юридических лиц. Государственные органы и органы местного самоуправления в случае необходимости могут запрашивать информацию о соответствии текста нотариального документа через ЕИС нотариата.

Источник: Нотариальная палата Севастополя