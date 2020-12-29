Ольга Каленкович: “Цифровой нотариат – уже реальность, но Закон расширит круг возможностей нотариусов”

В конце 2020 года – а именно 29 декабря – вступают в силу ряд актов, которые сегодня на слуху у многих. Речь идёт о, так называемом, Цифровом нотариате. Документы, говорят специалисты, призваны сделать Нотариальную службу более доступной для граждан. Главный акцент – некоторые виды нотариальных услуг будут оказываться в электронной форме.

И именно этот момент, как показывают многочисленные опросы, породил ряд мифов, связанных с реализацией Закона на практике. В частности, многие буквально уверены: нововведения позволят самостоятельно решать вопросы, которые ранее были в исключительной компетенции нотариусов. От составления доверенностей до написания завещаний… Буквально – в “один клик” проводить необходимые операции посредством специализированного онлайн-сервиса.

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович, комментируя предположения россиян и определяя основные положения Закона о цифровом нотариате, констатирует: да – новеллы позволят гражданам совершать некоторые нотариальные действия онлайн, т.е. удаленно, но нет – тотальной “самоволки” не будет.

Нотариусы остаются главными действующими лицами при совершении всех действий, связанных со сферой нотариата. Волю, понимание гражданином последствий желаемых действий — невозможно установить удаленно.

Корреспондент: Так, что же включает в себя понятие “Цифровой нотариат”?

Ольга Каленкович: Говорить, что цифровой нотариат – это что-то отдельное от ранее существовавшего нотариата, абсолютно неправильно. В принципе, цифровизация нотариата произошла давно – это требование времени. Все те моменты, на которых выстроен цифровой нотариат, уже действуют. И многие – не один год.

В частности, нотариат имеет электронный реестр нотариальных действий, в электронном виде ведется реестр наследственных дел, существует реестр регистрации залогов движимого имущества в электронном виде. Также, в электронном виде нотариусы:

удостоверяют равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе, и передают его другому нотариусу по просьбе граждан, либо могут перенести на флеш-накопитель и отдать заявителю “на руки” и наоборот;

предоставляют сведения в налоговые органы по выданным свидетельствам о праве на наследство по объектам недвижимого имущества и транспортных средств;

получают сведения из налоговой инспекции по данным реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

получают сведения из Управлений ЗАГС;

направляют сведения в УФМС о проверке действительности паспортов, информацию и сведения о признании лица банкротом, обратившегося за совершением нотариального действия, либо при оформлении наследственных прав в отношении наследодателя.

Естественно, отлажено электронное взаимодействие и с регистрирующими органами государственной регистрации недвижимости.

В основе – Единая информационная система. Или сокращённо – ЕИС еНот. Почему еНот? Единый нотариат. Система существует давно. Крымские и севастопольские нотариусы с ней работают с 2014 года. Со дня, когда Крымский полуостров перешёл в правовое поле России, мы вносим и регистрируем в едином электронном реестре абсолютно все нотариальные действия.

Поэтому говорить, что нотариат только сейчас становится цифровым – в корне неверно. То, что расширяются возможности нотариата – да, однозначно. И в большей мере в плане того, что нотариусы будут взаимодействовать с другими органами в более широком масштабе.

Корр.: Главный акцент в цифровом нотариате делается на том, что россиянам будет дана возможность ряд вопросов, связанных с нотариальными действиями, решать удалённо. Многие это трактуют, как “без участия нотариуса”. Что имеется ввиду на практике?

О.К.: Здесь основное слово “удалённо”. То есть, нотариусы получают право оказывать ряд услуг в электронном режиме – посредством обращения к ним он-лайн. О “неучастии” нотариусов в процессе речь не идёт! Важно подчеркнуть также то, что в дистанционном формате можно будет получить только те услуги, волеизъявление на которые могут быть понятны и без личного общения и разъяснения последствий их совершения. И их перечень чётко определён законодательством, а именно:

Подтверждение верности перевода документов на другой язык;

Совершение исполнительной надписи об истребовании имущества или денежных сумм;

Принятие нотариусом в депозит/депонирование безналичных денежных средств по расчетам по сделкам;

Обеспечение доказательств в виде осмотра информации в сети Интернет;

Получение выписки из Реестра уведомлений о залоге движимого имущества;

Передача электронных документов другим физическим или юридическим лицам;

Принятие на хранение электронного документа.

Также вводится новое действие: перевод представленного электронного документа из одного формата в другой, например, вам специалист составил документ в формате «tif», а вам необходимо этот документ представить в организацию только в формате «pdf». Нотариус переведет формат и выдаст вам документ в электронном виде в нужном формате файла.

В случае необходимости совершить какие-либо другие нотариальные действия, без визита к нотариусу обойтись не удастся.

Подчёркиваю: полностью в удаленную систему режим работы нотариата перевести нельзя! Это невозможно. По той простой причине, что нотариусы “завязаны” на общении с людьми в их же интересах. Грубо говоря, прежде чем совершить какое-то действие мы обязаны выяснить, а понимает ли человек, что делает; не действует ли по принуждению; осознаёт ли к чему приведёт тот или иной его шаг; видит ли он меру той ответственности, которую берёт на себя и т.д.

Можно ли обойтись без такого общения, когда составляется завещание, или оформляется доверенность, или проводится сделка “купли-продажи”, или происходит дарение недвижимости? Взаимодействие “с глаза на глаз” – гарантия того, что с юридической точки зрения та или иная задача выполнена правильно, а заявитель защищён.

Но и оказание услуг нотариусом в удалённом формате не пускается на самотёк. Регламент совершения таких действий Закон также прописывает. Так, запрос на получение услуги (в установленной форме) можно будет подать либо через специальный интернет-сервис Единой информационной системы нотариата, либо через портал Госуслуг. При этом документы в обязательном порядке должны будут быть подписаны усиленной электронной подписью заявителя.

И эти поданные документы… опять-таки… будут попадать к нотариусам! Но уже в автоматическом режиме – к тому специалисту, который на данный момент готов совершить это конкретное нотариальное действие удалённо. И неважно, где находится заявитель, а где сам нотариус.

Может ли нотариус отказать в услуге? Да. Но направив при этом заявителю мотивированное постановление об отказе в совершении или отложении совершения нотариального действия.

Корр.: Закон о цифровом нотариате также вносит изменения в порядок организации нотариальной деятельности. В частности, в том, что касается взаимодействия нотариусов друг с другом, и с другими ведомствами.

О.К.: Таких нововведений несколько. Основные:

Во-первых . Вводится новый формат нотариального удостоверения сделок — с участием двух и более нотариусов, территориально находящихся в разных местах.

Так, к примеру, оформляется сделка по продаже квартиры. Покупатель находится в одном субъекте РФ, продавец в другом. И первый, и второй выбирают, к каким нотариусам обратиться в своём регионе.

И далее, уже эти нотариусы одновременно, но в дистанционном режиме, “связываются” и осуществляют все необходимые действия – от подготовки документов до их передачи в реестры для регистрации прав собственности. Один действует у себя в конторе, другой у себя. В присутствии, разумеется, участников сделки. Сделка подписывается с помощью графического планшета и будет существовать у нового собственника в электронном формате (не флеш-накопителе). Нотариусы технически полностью готовы к данному нововведению.

К слову, в Законе отдельно отмечено, что участвовавшие в удостоверении сделки нотариусы несут солидарную полную имущественную ответственность за результат своих действий. То есть, как и прежде, гарантируют стопроцентное возмещение ущерба, если таковой возник в результате ошибки нотариуса.

Во-вторых . Нотариусы наделяются правом использовать средства биометрической идентификации — получат доступ к сведениям из системы биометрических данных.

Проще говоря, если заявитель по тем или иным причинам не может предъявить документы, удостоверяющие его личность, то нотариус может запросить данные из системы биометрических данных. Также он может поступить, если есть сомнения в подлинности и достоверности предъявленных документов.

Но здесь, конечно, есть одно “но”. Система биометрических данных в России фактически находится на стадии создания. Она только наполняется информацией. Причём, как говорится, это дело добровольное – хочет человек, чтобы его данные были в системе, он заявляет об этом. Не хочет – его право отказаться.

Поэтому в полной мере использовать это нововведение в работе нотариусы смогут лишь со временем. Но хорошо, что такая возможность законодательно предоставляется уже сейчас.

В-третьих. На бумажных документах будет размещаться машиночитаемая маркировка. Такая отметка – а в ней будет “зашита” информация о совершённом нотариальном действии (дата, регистрационный номер , ФИО нотариуса, данные о заявителе) – позволит ускорить проверку подлинности документов через ЕИС нотариата.

В-четвёртых. Будет расширен перечень сведений, которые нотариусы смогут запрашивать через Единую информационную систему. Речь идёт о возможности получения сведений:

о счетах, вкладах, депозитах наследодателей в банках (запрос в Федеральную налоговую службу). Раньше, чтобы получить такие данные, необходимо было делать запрос в конкретный банк (а заявитель не всегда и знал точно, “где деньги лежат”). Теперь сведения будем получать из одного источника – ФНС, где они в любом случае есть.

о страховом номере индивидуального лицевого счета физического лица (запрос в Пенсионный фонд РФ). Это важно, потому что любая электронная регистрация, связанная с ЕИС нотариата, направление на регистрацию и проведение оплаты стоимости гос.пошлины за регистрацию перехода права собственности — совершается с использованием СНИЛС.

о размерах пенсии, недополученной наследодателем на день его смерти (запрос в Пенсионный фонд РФ).

Кроме того, Закон о цифровом нотариате предполагает, что документооборот между нотариусами и судебными приставами также будет осуществляться в том числе и в электронном формате через ЕИС.

Корр.: Готовы ли нотариусы Севастополя, а также ведомства, с которыми вы сотрудничаете, в полной мере действовать в рамках Закона о цифровом нотариате?

О.К.: Все системы у нас установлены. Особых проблем быть не должно. Но, конечно, какой-то пробный период будет, однако, думаю, он пройдёт без существенных сбоев.

В конце концов, как я уже говорила, цифровой нотариат – это уже наша текущая действительность. Расширение же наших функциональных возможностей – шаг, который однозначно рассматриваем, как движение вперёд. И он точно “сыграет на руку” нашим заявителям при решении их вопросов.

Но! Хочу подчеркнуть такой момент: да – перечень нотариальных действий, которые “уходят на удалёнку”, определён. Для многих такой вариант развития событий будет максимально комфортным. Однако, немало будет и тех, кто не воспримет новшество, или не смогут такого рода услугами воспользоваться. По разным причинам: привыкли решать юридические дела, общаясь лично со специалистами; нет компьютера; нет возможности выйти в сеть Интернет и т.д.

Так вот: Закон о цифровом нотариате не отменяет совершение нотариальных действий, обозначенных как “дистанционные”, в явочном порядке! Не знаете, что и как делать, сомневаетесь, не доверяете, считаете, что документы должны быть “на руках”, а не в “виртуальном” виде на флеш-носителе, — идите в нотариальные конторы! Специалисты всё сделают за вас, но при вас, поясняя, что к чему. Нотариусы в привычном для большинства режиме, как работали, так и будут работать!

Официальный сайт Нотариальной палаты города Севастополя — здесь .