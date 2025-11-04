Прямо сейчас:
Нотариальная палата города Севастополя: "Поздравляем с Днём народного единства!﻿"

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 11:40 04.11.2025

Уважаемые соотечественники!
Примите искренние поздравления с государственным праздником — Днём народного единства!

Этот праздник символизирует сплоченность, взаимопонимание и ответственность каждого из нас за настоящее и будущее нашей страны. Наша сила — в единстве и многообразии. Бережно сохраним то, что нас объединяет, и будем вместе строить достойное будущее нашей страны.

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович

Просмотры: 4

