Нотариальная палата города Севастополя: «Поздравляем с Днём народного единства!﻿»

Этот праздник символизирует сплоченность, взаимопонимание и ответственность каждого из нас за настоящее и будущее нашей страны. Наша сила — в единстве и многообразии. Бережно сохраним то, что нас объединяет, и будем вместе строить достойное будущее нашей страны.
Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович
