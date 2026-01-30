Нотариальная палата города Севастополя: занятие со стажёрами

В соответствии с учебным планом, лекция и практическое занятие было посвящено теме: Наследственный фонд. Порядок учреждения нотариусами наследственных фондов. Правовое положение выгодоприобретателей наследственного фонда. Обучающие мероприятия создают прочную основу для успешной сдачи ими квалификационного экзамена, — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя.

