Нотариальная палата города Севастополя: занятие со стажёрами

29 января 2026 года в Нотариальной палате города Севастополя состоялось очередное занятие для стажеров нотариусов. Занятие провела нотариус Наталья Кирюхина.
В соответствии с учебным планом, лекция и практическое занятие было посвящено теме: Наследственный фонд. Порядок учреждения нотариусами наследственных фондов. Правовое положение выгодоприобретателей наследственного фонда. Обучающие мероприятия создают прочную основу для успешной сдачи ими квалификационного экзамена, — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя.
