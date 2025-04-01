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Нотариальная палата Республики Крым приглашает на работу
фото: pxhere.com

Нотариальная палата Республики Крым приглашает на работу

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:45 01.04.2025

Нотариальная палата Республики Крым сообщает о наличии вакансии в правовом отделе Управления делами НП Крым.

К должностным обязанностям указанного работника относится, в том числе, методическая работа по вопросам совершения нотариальных действий, в связи с чем, НП Крым предлагает лицам, сдавшим квалификационный экзамен и имеющим опыт замещения временно отсутствующего нотариуса, а также иным работникам, имеющим опыт работы в нотариальной сфере, рассмотреть возможность работы на указанной должности.

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Свои резюме предлагается направлять на электронный адрес НП Крым notpalatark@mail.ruПо всем возникающим вопросам обращаться к работнику правового отдела Управления делами НП Крым Маслюку Алексею Владимировичу по тел.: +7 978 836-35-35.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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