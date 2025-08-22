Нотариальная палата Севастополя: «Поздравляем с Днем государственного флага России!﻿»

Дорогие севастопольцы!

От имени Нотариальной палаты города Севастополя и от себя лично поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Этот праздник — дань уважения к государственным символам, традиционным ценностям, чувству любви к Родине, гордости за ее героическую историю. Не случайно Федеральным конституционным законом утверждено право устанавливать Государственный флаг Российской Федерации во время семейных торжеств. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, пониманию. Когда в семье царит благородство, верность и честность, мужество и настоящая любовь, она становится величайшей государственной ценностью.

Желаю вам счастья, мирного неба, добра, больших и дружных семей. Пусть государственный флаг нашей великой Родины гордо взмывает ввысь наполняя наши сердца чувством радости и патриотизма!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович