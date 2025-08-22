Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Нотариальная палата Севастополя: «Поздравляем с Днем государственного флага России!﻿»
Новости Республики
Нотариальная палата Севастополя: "Поздравляем с Днем государственного флага России!﻿"

Нотариальная палата Севастополя: «Поздравляем с Днем государственного флага России!﻿»

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:28 22.08.2025

Дорогие севастопольцы!

От имени Нотариальной палаты города Севастополя и от себя лично поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

Этот праздник — дань уважения к государственным символам, традиционным ценностям, чувству любви к Родине, гордости за ее героическую историю. Не случайно Федеральным конституционным законом утверждено право устанавливать Государственный флаг Российской Федерации во время семейных торжеств. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, пониманию. Когда в семье царит благородство, верность и честность, мужество и настоящая любовь, она становится величайшей государственной ценностью.

Узнайте больше:  Луганская Народная Республика: объявлен конкурс на замещение вакантной должности нотариуса

Желаю вам счастья, мирного неба, добра, больших и дружных семей. Пусть государственный флаг нашей великой Родины гордо взмывает ввысь наполняя наши сердца чувством радости и патриотизма!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович

голоса
Оцените материал
Просмотры: 3 145

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x