Нотариальная палата Севастополя: «Поздравляем с Днём юстиции!»

Уважаемые сотрудники органов юстиции!

Поздравляем вас с Днём образования Министерства юстиции Российской Федерации!

Сегодня Министерство юстиции, изо дня в день увеличивает свое участие в государственном строительстве, являясь важнейшим федеральным органом исполнительной власти. Трудно переоценить важную роль Министерства в реализации государственной политики развития правового общества, нормативно-правового регулирования в сфере нотариата, адвокатуры, регистрации записи актов гражданского состояния, обеспечения деятельности судов и исполнения судебных решений.

Желаем всем сотрудникам юстиции здоровья, счастья и успехов в профессиональной деятельности!

Нотариальная палата города Севастополя 

