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Нотариальная палата Севастополя: «Поздравляем с Новым годом!»

Нотариальная палата Севастополя: «Поздравляем с Новым годом!»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 23:06 31.12.2023

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

От всей души желаю, чтобы новый 2024 год стал для вас годом добрых перемен, мира и согласия! Пусть он станет годом осуществления самых смелых проектов и желаний. Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, осуществления ваших надежд и желаний!

Пусть наступающий Новый год будет щедр на доброту, полон счастливых событий и принесет в каждый дом радость и благополучие!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович

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