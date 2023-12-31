Нотариальная палата Севастополя: «Поздравляем с Новым годом!»

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

От всей души желаю, чтобы новый 2024 год стал для вас годом добрых перемен, мира и согласия! Пусть он станет годом осуществления самых смелых проектов и желаний. Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, осуществления ваших надежд и желаний!

Пусть наступающий Новый год будет щедр на доброту, полон счастливых событий и принесет в каждый дом радость и благополучие!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович