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Нотариальной палате города Севастополя — 10 лет!

Нотариальной палате города Севастополя — 10 лет!

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 11:20 20.06.2024

За 10 лет Нотариальная палата города Севастополя прошла большой путь, начиная с Первого учредительного собрания нотариусов города Севастополя, состоявшегося 21 мая 2014 года. С того момента и до сегодняшнего дня, Нотариальная палата не только утвердилась как профессиональное объединение, но и стала надежным оплотом защиты прав и законных интересов всех севастопольцев так или иначе обращавшихся когда-либо за нотариальными услугами.

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Поздравляем всех членов Нотариальной палаты с первым значимым юбилеем! Желаем крепкого здоровья, мира и всех благ!

 

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