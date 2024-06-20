Нотариальной палате города Севастополя — 10 лет!

За 10 лет Нотариальная палата города Севастополя прошла большой путь, начиная с Первого учредительного собрания нотариусов города Севастополя, состоявшегося 21 мая 2014 года. С того момента и до сегодняшнего дня, Нотариальная палата не только утвердилась как профессиональное объединение, но и стала надежным оплотом защиты прав и законных интересов всех севастопольцев так или иначе обращавшихся когда-либо за нотариальными услугами.

Узнайте больше: Депутаты предлагают запретить продавать машины без письменного согласия супруга. Что думают нотариусы Поздравляем всех членов Нотариальной палаты с первым значимым юбилеем! Желаем крепкого здоровья, мира и всех благ!