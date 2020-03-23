Нотариат готов создать реестр недееспособных лиц

Нотариату могут поручить вести еще один социально значимый реестр. В Госдуму внесен законопроект, который призван защитить права и законные интересы участников правоотношений, где в качестве одной из сторон выступает недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин.

Речь идет о создании реестра недееспособных лиц в рамках Единой информационной системы нотариата. Такой реестр призван стать единой централизованной базой данных с гарантированно достоверными и актуальными сведениями о фактах признания тех или иных граждан недееспособными или ограниченно дееспособными.

Напомним, что на данный момент судебное решение о признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным фиксируется в ЕГРН в качестве дополнительных сведений о правообладателе того или иного объекта недвижимого имущества. Однако, как показывает практика, действующий механизм учета таких данных является недостаточно эффективным.

Прежде всего, доступ к таким сведениям имеет ограниченный круг лиц. То есть, например, рядовой гражданин, участвующий в сделке купли-продажи недвижимости, может убедиться в дееспособности второй стороны договора только через нотариуса. Если же сделка совершается в простой письменной форме, то факт дееспособности остается непроверенным. Кроме того, поиск информации в ЕГРН о дееспособности того или иного лица ведется относительно объекта права (например, квартиры), а не субъекта — самого человека. Получается, что если у недееспособного гражданина на момент внесения информации о нем в базу данных нет в собственности недвижимости, сведения об особенностях его психического здоровья вообще нигде не фиксируются. Кроме того, в ЕГРН не вносится важная с правовой точки зрения информация об опекунах и попечителях.

Потребность в оперативном установлении факта дееспособности того или иного лица возникает при решении целого ряда вопросов — от способности лица самостоятельно совершать гражданско-правовые сделки до возможности призвать его к ответственности за причиненный вред. С необходимостью проверить гражданина на предмет дееспособности регулярно сталкиваются федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии, органы управления государственных внебюджетных фондов, адвокаты и, конечно, нотариусы. Законопроект должен решить все эти проблемы путем создания специализированного реестра недееспособных лиц.

Оператором предполагаемого реестра должна стать Федеральная нотариальная палата. Помимо того, что нотариусы в силу своих законных полномочий будут выступать ключевыми пользователями реестра, именно у нотариата есть большой и успешный опыт ведения реестров, содержащих юридически значимую информацию, в рамках Единой информационной системы нотариата (ЕИС).

Яркий пример — созданный ФНП реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который успешно действует уже более пяти лет. За это время этот цифровой реестр стал востребованным инструментом обеспечения прав участников залоговых отношений — причем как граждан, так и юридических лиц. Ежегодно возможностью бесплатно проверить кредитную чистоту движимого имущества на интернет-портале ФНП пользуются миллионы россиян, что в том числе позволяет предотвращать умышленное сокрытие факта залога и дальнейшие махинации на его основе.

Кроме того, нотариат выступает полноправным партнером электронного правительства в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В этом ключе ЕИС нотариата также является надежным поставщиком юридически важных сведений для государственных и муниципальных органов.

Что немаловажно, имеющийся у ФНП опыт создания и ведения публичных реестров позволит осуществить разработку, внедрение и дальнейшее ведение реестра недееспособных или ограниченно дееспособных лиц с соблюдением требований законодательства в области персональных данных и защиты информации. Еще один очевидный плюс для государства, — наделение ФНП функциями оператора такого реестра не повлечет каких-либо расходов бюджетных средств. Создание и ведение реестра недееспособных лиц, как и всех остальных реестров нотариата, будет осуществляться только за счет средств Федеральной нотариальной палаты.

Создание реестра недееспособных лиц — крайне полезная инициатива, направленная на повышение безопасности и стабильности гражданского оборота. Нотариат уже не раз доказал, что способен самостоятельно создавать эффективные механизмы регистрации юридически значимых сведений, роль которых многократно возрастает в условиях цифровой экономики, и Единая информационная система нотариата обеспечивает надежную базу для работы таких реестров, — отмечает глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Пренебрежение проверкой факта дееспособности гражданина, решившего совершить юридически значимое действие, приводит к правовым конфликтам и необходимости решать их в судебном порядке. Наиболее очевидно это прослеживается на примере совершения сделок. Например, если контрагент не знал о недееспособности лица, такая сделка может быть признана ничтожной со всеми вытекающими последствиями. С проблемами в рамках заключения сделки может столкнуться и сам недееспособный гражданин, поскольку в силу заболевания он не способен осознавать характер сделки, оценивать выгодность или невыгодность ее условий, сопоставлять реальные последствия сделки со своими личными ожиданиями и т.д. Такими психическими особенностями человека могут воспользоваться недобросовестные лица, выступающие в качестве контрагентов по сделке. Все это влечет за собой нарушение прав и законных интересов граждан и негативно сказывается на стабильности гражданского оборота.

Кроме того, неполнота информации о дееспособности одной из сторон договора приводит к тому, что совершенные сделки и иные юридически значимые действия находятся под угрозой признания их недействительными, что в свою очередь приводит к правовым конфликтам и дополнительной нагрузке на суды.

При этом именно нотариус является единственным профессиональным участником гражданского оборота, на которого законом возложена обязанность по проверке дееспособности сторон сделки. Дееспособность гражданина выясняется нотариусом, исходя из его возраста, а также из способности гражданина понимать значение своих действий и руководить ими. Наряду с проверкой документов и запросами в государственные реестры нотариус самостоятельно оценивает поведение лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, путем визуальной оценки, проведения беседы, постановки уточняющих вопросов и т.д.

Добавим, что с точки зрения закона недееспособным судом может быть признан гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. В свою очередь, статус «ограниченно дееспособный» может получить человек, который, к примеру, злоупотребляет спиртным или наркотиками, и тем самым ставит свою семью в тяжелое материальное положение.

При этом как ограниченно дееспособные, так и недееспособные граждане сохраняют за собой так называемую правоспособность. То есть они, как и другие люди, могут владеть имуществом на праве собственности, наследовать и завещать его, заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью, совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, избирать место жительства, иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Единственное отличие здесь заключается в том, что любые юридически значимые действия от имени недееспособного лица совершает опекун. А над ограниченно дееспособным гражданином устанавливается попечительство, и в силу закона ему запрещается совершать какие-либо сделки, кроме мелких бытовых, без согласия такого попечителя.