Нотариат: помощь для защитников Отечества

Сразу после начала Специальной военной операции нотариальное сообщество инициировало активную работу по оказанию помощи военнослужащим, членам их семей, а также вынужденным переселенцам. Общая сумма предоставленных нотариусами льгот для беженцев и мобилизованных граждан еще осенью 2023 года превысила 350 млн рублей. Как и все социально значимые проекты нотариата, инициатива с предоставлением льгот реализуется исключительно за счет средств нотариусов, без привлечения бюджетных денег.

Уже в феврале 2022 года Федеральная нотариальная палата (ФНП) ввела меры поддержки для беженцев, а с началом частичной мобилизации была запущена система льгот и для тех, кто отправлялся на фронт. Год назад были также введены дополнительные меры поддержки для военнослужащих и членов их семей. Впоследствии эти решения нашли отражение в приказе Минюста России № 253 от 12 сентября 2023, где был закреплен перечень льгот для вышеуказанного круга лиц.

Какие льготы могут получить участники СВО

Лица, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, полностью освобождаются от оплаты регионального тарифа за удостоверение доверенностей, различных согласий и волеизъявлений, а также завещаний.

Военнослужащие, которые получили ранения и находятся на лечении в госпиталях и других военно-лечебных учреждениях, освобождаются от оплаты регионального тарифа по трем видам нотариальных действий. Это удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе, передача электронных или бумажных документов физическим и юридическим лицам (за исключением передачи лично под расписку), а также свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность. Указанный набор действий может потребоваться, например, для подачи заявлений на те или иные государственные услуги, страховое возмещение, а также для решения других насущных правовых вопросов.

Также предусмотрены льготы для супругов, родителей и несовершеннолетних детей участников СВО, погибших при исполнении обязанностей военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях). Им не нужно оплачивать региональный тариф при удостоверении доверенностей (за исключением доверенностей в порядке передоверия) и согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу, получение ими заграничного паспорта и водительского удостоверения. Также в числе льготных нотариальных действий — свидетельствование верности копий документов, удостоверяющих личность, и документов о государственной регистрации актов гражданского состояния указанных лиц (один экземпляр по каждому документу).

Кроме того, с членов семьи участников СВО и любых других граждан не взимается региональный тариф при выдаче им свидетельств о праве на наследство при наследовании имущества погибших защитников. Включая тех, кто ушел из жизни в течение одного года вследствие полученных ранений (контузии) и заболеваний.

В перечисленных выше случаях речь идет о военнослужащих, в том числе по контракту, добровольцах, сотрудниках органов внутренних дел, федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, задействованных в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины.

Нотариальные палаты субъектов РФ дополняют общефедеральные меры поддержки собственными инициативами.

Другие формы помощи

Помимо приема в конторах, нотариусы лично навещают раненых в госпиталях, организуют юридическое консультирование для членов их семей, участвуют в мероприятиях, которые проводят волонтерские группы.

Федеральная нотариальная палата также получает обращения от граждан-участников СВО, членов их семей. Данным обращениям уделяется особое внимание и принимаются меры для их наиболее оперативного рассмотрения, с привлечением конкретных региональных нотариальных палат для решения вопросов на местах.

Важным шагом в многоуровневой системе поддержки участников СВО стало взаимодействие нотариата и госфонда «Защитники Отечества». ФНП заключила соглашение о сотрудничестве с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции, а нотариальные палаты субъектов РФ заключили такие соглашения с региональными филиалами фонда по всей стране. Цель — совершенствование механизма оказания правовой помощи участникам СВО и правового информирования ветеранов и членов их семей.

Юридическая помощь, которую оказывают нотариусы по всей стране, практически сразу была совмещена с благотворительной. Представители нотариата находятся в непосредственном контакте с теми, кто сражаются на передовой. В том числе выезжают в зону СВО, чтобы лично передать собранные грузы, из первых рук получить информацию о том, в чем существует потребность, и оперативно отреагировать на запросы. Общая сумма благотворительной помощи, оказанной нотариальным сообществом, составляет около 100 млн рублей.

Вклад нотариусов в помощь участникам СВО неоднократно отмечался органами государственной власти: территориальными управлениями Министерства юстиции РФ, главами, представителями правительства и законодательных собраний регионов и другими. Также слова благодарности поступают от общественных, медицинских и благотворительных организаций, командования воинских частей и рядовых военнослужащих.

источник: Федеральная нотариальная палата