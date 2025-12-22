Нотариат Севастополя подвел итоги года на общем собрании﻿

19 декабря 2025 года состоялось внеочередное общее собрание членов нотариальной палаты города Севастополя.
Президент нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович подвела итоги за прошедший период работы нотариата. Довела о новеллах законодательства, которые вступили в силу в 2025 году, а также об актах, которые находятся на рассмотрении у законодателей.
Члены палаты обсудили также ряд важных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью.
На собрании члены палаты приняли важные для сообщества решения, утвержден размер взносов нотариусов на ближайшие 2 года. Принята смета доходов и расходов палаты, выбраны члены комиссии по выборам.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Нотариальная палата Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Нотариальная палата Севастополя