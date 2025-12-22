Прямо сейчас:
Нотариат Севастополя подвел итоги года на общем собрании
фото: Нотариальная палата Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:25 22.12.2025

19 декабря 2025 года состоялось внеочередное общее собрание членов нотариальной палаты города Севастополя.

Президент нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович подвела итоги за прошедший период работы нотариата. Довела о новеллах законодательства, которые вступили в силу в 2025 году, а также об актах, которые находятся на рассмотрении у законодателей.

Члены палаты обсудили также ряд важных вопросов, связанных с профессиональной деятельностью.

На собрании члены палаты приняли важные для сообщества решения, утвержден размер взносов нотариусов на ближайшие 2 года. Принята смета доходов и расходов палаты, выбраны члены комиссии по выборам.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

