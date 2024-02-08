Нотариат: в Севастополь доставили посылку с гуманитарной помощью для военнослужащих

Нотариусы города Севастополя совместно с нотариусами Ивановской области приобрели, в целях оказания гуманитарной помощи, кальсоны, балаклавы и подшлемники, а также 30 комплектов трикотажного нательного белья для военнослужащих.
Посылка с бельем сегодня доставлена в Севастополь и в ближайшие дни будет передана военнослужащим, проходящим службу в зоне проведения специальной военной операции.
источник: Нотариальная палата Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя