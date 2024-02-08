Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Нотариат: в Севастополь доставили посылку с гуманитарной помощью для военнослужащих
актуально в республике
Нотариат: в Севастополь доставили посылку с гуманитарной помощью для военнослужащих
фото: Нотариальная палата Севастополя

Нотариат: в Севастополь доставили посылку с гуманитарной помощью для военнослужащих

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:45 08.02.2024

Нотариусы города Севастополя совместно с нотариусами Ивановской области приобрели, в целях оказания гуманитарной помощи, кальсоны, балаклавы и подшлемники, а также 30 комплектов трикотажного нательного белья для военнослужащих.

Посылка с бельем сегодня доставлена в Севастополь и в ближайшие дни будет передана военнослужащим, проходящим службу в зоне проведения специальной военной операции.

Узнайте больше:  Каждый четвертый работодатель в Крыму считает, что строить карьеру лучше до появления детей

источник: Нотариальная палата Севастополя 

Просмотры: 20

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Нотариальная палата Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.