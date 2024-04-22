Нотариат в Севастополе: Максим Юрченко о льготах, бесплатных консультациях и мошенниках

Вице-президент нотариальной палаты Севастополя Максим Юрченко ответил на вопросы слушателей передачи «Юридическая среда» на радио «КП-Севастополь».

О льготах

— Есть ли какие-то льготы при оформлении земельного участка для участника СВО или его семьи? И какие льготы им вообще доступны, связанные с нотариальными действиями?

— Вопрос оформления в собственность или в аренду земельного участка относится к компетенции местных органов власти. Поэтому для получения информации, каким образом оформить земельный участок участникам СВО и другим льготным категориям граждан, необходимо обращаться в соответствующие государственные органы.

Что касается в целом льгот и оплаты нотариальных услуг, тут надо смотреть несколько шире. Стоимость нотариальных действий сейчас состоит из двух частей. Первая — это федеральный тариф, который определяется Налоговым кодексом РФ, и он един по всей территории Российской Федерации. В этом же Налоговом кодексе предусмотрены определенные льготы для отдельных категорий граждан. Вторая часть — региональный тариф, порядок исчисления которого регламентирован приказом Минюста. В этом приказе тоже установлены льготы по региональному тарифу и они тоже применяются по всей территории РФ.

Учитывая социальную значимость предоставления льгот и важность статуса участника СВО, Министерство юстиции РФ совместно с Федеральной нотариальной палатой предусмотрели ряд льгот в отношении тех нотариальных действий, которые актуальны для защитников Родины. Это удостоверение доверенности, согласия на выезд детей, иные юридически значимые волеизъявления, завещания, передача документов. Нотариусы совершают данные действия, в том числе на выездах и в госпиталях. Хочу обратить внимание, что выезд для совершения нотариальных действий к участникам СВО тоже осуществляется на безвозмездной основе. Ничего платить не нужно.

Сейчас Федеральная нотариальная палата совместно с Минюстом ведет работу по расширению перечня этих льгот. И я думаю, что в ближайшее время мы о них узнаем.

О консультациях

— Нотариальная палата Севастополя на протяжении долгого времени проводила консультации в сельской местности, в отдаленных районах города, там, где нет нотариусов. Планируются ли в этом году подобные консультации?

— В прошлом году нотариусы Севастополя неоднократно выезжали в населенные пункты Балаклавского и Нахимовского районов, где отсутствуют нотариальные конторы, — в Терновку, Верхнесадовое, Андреевку. Это была инициатива фонда «Защитники Отечества». На встречи приглашали специалистов различных подразделений правительства и социальных служб. Большую помощь в организации оказывали и представители муниципальных властей, которые информировали граждан, предоставляли помещения для встреч.

В этом году пока четкого графика нет, но нотариат Севастополя всегда открыт к подобным инициативам. Мы всегда и в любое время готовы направить своих специалистов для работы в консультационных пунктах с тем, чтобы помочь жителям города.

— А если возникнет вопрос у гражданина, который живет в городе, он сможет получить консультацию нотариуса бесплатно?

— Безусловно. На сайте нотариальной палаты есть список всех нотариусов города Севастополя с указанием их адресов и контактных телефонов. Поэтому, если человеку нужна краткая консультация, можно все обсудить даже в телефонном режиме. На вопрос по телефону ответит помощник нотариуса или сам нотариус. Если нужна более объемная консультация, тогда необходимо записаться к нотариусу, принести документы, которые помогут правильно проконсультировать и принять решение. Любая консультация у нотариуса, касающаяся нотариальных услуг оказывается бесплатно.

Но надо понимать, что это не общая юридическая консультация. Нотариус не сможет помочь в решении каких-то судебных дел или по вопросу начисления пенсии. С такими проблемами надо идти к профильным специалистам. Но если вопрос касается нотариата, конечно, нотариусы всегда готовы помочь.

О мошенниках

— Регулярно появляется информация о том, что в разных сферах активизируются мошенники. Дайте, пожалуйста, пару советов тем, кто хочет продать или купить квартиру, на что обратить внимание, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

— Помимо проверки документов, я рекомендую обратить внимание на цену. Сейчас есть масса информационных ресурсов, где можно мониторить средние цены на аналогичные квартиры. Если вы видите, что цена существенно ниже рыночной, на 30-40%, это повод задуматься, все ли здесь хорошо. Даже если по документам все отлично. Также пообщайтесь с соседями, может, есть какие-то нюансы с самой квартирой.

И, конечно, обратитесь к нотариусу. У нотариата сейчас есть доступ к таким информационным ресурсам, к которым нет доступа ни у каких других специалистов — ни у юристов, ни у банков, ни у риелторов. Государство предоставило нотариату возможность комплексно смотреть на вопрос оформления прав на недвижимое имущество, здесь у нотариусов полная компетенция. Поэтому только нотариус может провести расширенную и качественную проверку и гарантировать безопасность сделки.

— Я одолжил соседу крупную сумму денег, и мы оформили расписку. Но срок прошел, а деньги мне сосед так и не вернул. Если бы мы оформили расписку у нотариуса, можно было бы через суд быстрее получить деньги? Или такая простая тоже позволяет идти в суд?

— По гражданскому законодательству подтверждением договора займа может быть расписка, которая содержит все существенные условия этого договора: сумму, факт передачи денег. Если расписка была оформлена надлежащим образом, если воля заемщика была свободной, и стороны предусмотрели все существенные условия договора займа, то, конечно, суд может принять такую расписку и вынести решение о взыскании денежных средств, если обязательства не исполнены либо исполнены ненадлежащим образом. Но договор займа, при внешней простоте, содержит массу подводных камней, которые могут впоследствии нарушить права лица, который предоставил деньги. Поэтому, когда мы говорим о больших суммах, лучше, конечно, обратиться к нотариусу. Он подскажет, как все правильно оформить. Плюс по нотариальному договору взыскание долга может быть произведено во внесудебном порядке по исполнительной надписи. Да, там тоже есть нюансы, это непростое действие, но это расширяет объем прав заимодавца.

О депозитном счете

— Слышали, что у нотариусов есть некий депозитный счет — что-то вроде счета в банке, но только у нотариусов. Расскажите о нем.

— На мой взгляд, публичный депозитный счет — один из самых удобных инструментов для обеспечения безопасных расчетов по заключаемым договорам. То есть это не личный счет нотариуса, на нем нотариус ничего не хранит. Это банковский счет с особым режимом допуска, который используется при расчетах по заключаемым договорам. К примеру, покупатель приобретает квартиру и желает, чтобы деньги продавец получил только после того, как он станет собственником этой квартиры. Человек хочет подстраховаться, потому что между моментом заключения договора и моментом регистрации права собственности есть временной разрыв в 2-3 дня, и в это время может произойти что угодно: арест, запрещение, обременение, которых на момент заключения сделки не было. Покупатель вносит денежные средства на банковский публичный депозитный счет нотариуса. После регистрации права собственности продавец приходит к нотариусу, выбирает удобный для себя способ получения денег, пишет заявление об их выдаче. Потом приходит в банк и получает деньги. Причем, можно получить всю сумму или часть наличными, а остаток — переводом на карту. Никаких комиссий за такие операции нет.

Стоимость нотариального действия с таким счетом по сравнению со стоимостью аналогичных эскроу и кредитных счетов достаточно низкая — 2 900 руб. Это удобный и надежный инструмент как для покупателя, так и для продавца.

источник: газета «Комсомольская Правда. Севастополь» (Ирина ЖИБОЕДОВА, Алена МОТРОЙ)