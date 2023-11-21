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Нотариус города Севастополя провела урок правовой грамотности для учеников начальных классов

Нотариус города Севастополя провела урок правовой грамотности для учеников начальных классов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:14 21.11.2023

20 ноября отмечался Всероссийский день правовой помощи детям. Дата была выбрана в честь принятия 20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав ребёнка.

Декларация прав ребенка 1959 года – это международный документ, который определяет основные права и принципы, которые должны быть обеспечены для ребенка во всем мире. Декларация была принята 20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и с тех пор стала главным источником международного права, касающегося защиты прав ребенка. В честь этого дня, членом нотариальной палаты, нотариусом города Севастополя Зоей Будзиновской, было проведено занятие с учениками 4-А класса ГБОУ «Школа Экотех +», посвящённое основным правам детей всего мира. Урок прошёл с элементами игры в постоянном обратном контакте с ребятами, которые проявляли инициативу, заинтересованность и показали замечательные знания, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя. 

Необходимо отметить, что часть проведённого занятия была посвящена ответственности детей, правильности восприятия информации и последствиям злоупотребления своими правами.

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В конце встречи ребята получили в подарок Конституцию Российской Федерации для детей и сладкие подарки, как поощрение в стремлении к новым знаниям.

Нотариус города Севастополя провела урок правовой грамотности для учеников начальных классов Нотариус города Севастополя провела урок правовой грамотности для учеников начальных классов Нотариус города Севастополя провела урок правовой грамотности для учеников начальных классов Нотариус города Севастополя провела урок правовой грамотности для учеников начальных классов Нотариус города Севастополя провела урок правовой грамотности для учеников начальных классов

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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