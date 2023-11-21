Нотариус города Севастополя провела урок правовой грамотности для учеников начальных классов

Декларация прав ребенка 1959 года – это международный документ, который определяет основные права и принципы, которые должны быть обеспечены для ребенка во всем мире. Декларация была принята 20 ноября 1959 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и с тех пор стала главным источником международного права, касающегося защиты прав ребенка. В честь этого дня, членом нотариальной палаты, нотариусом города Севастополя Зоей Будзиновской, было проведено занятие с учениками 4-А класса ГБОУ «Школа Экотех +», посвящённое основным правам детей всего мира. Урок прошёл с элементами игры в постоянном обратном контакте с ребятами, которые проявляли инициативу, заинтересованность и показали замечательные знания, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.