Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Нотариус Севастополя Александра Пониматченко приняла участие в семинаре по применению Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ
Новости Республики

Нотариус Севастополя Александра Пониматченко приняла участие в семинаре по применению Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:08 04.12.2025

25-26 ноября 2025 года в Москве состоялся семинар по применению Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ, организованный Федеральной нотариальной палатой. Семинар объединил на одной площадке президентов, вице-президентов нотариальных палат и членов комиссий по профессиональной этике нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

В работе мероприятия приняла участие нотариус Севастополя, председатель Комиссии по профессиональной этике нотариальной палаты города Севастополя Александра Пониматченко. Президент ФНП Константин Корсик открыл работу семинара.

В ходе семинара рассмотрены ключевые вопросы соблюдения профессиональных стандартов, механизмов предотвращения конфликтных ситуаций, квалификации дисциплинарных нарушений, современные подходы к формированию этической культуры нотариуса. Также обсуждены вопросы профессионального общения нотариуса, требования к внешнему виду нотариуса, особенностям правовой квалификации действий нотариуса и практическим аспектам работы комиссий по этике. Отдельный блок вопросов посвящён развитию навыков коммуникации и взаимодействию с гражданами в условиях растущих стандартов сервиса и доверия.

Узнайте больше:  Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович в объективе передачи «Имею право»﻿

Участники мероприятия получили ценные знания и инструменты для эффективного управления профессиональными рисками и повышения качества обслуживания граждан.

Нотариальная палата города Севастополя уделяет большое внимание поддержанию высоких этических стандартов среди нотариусов. повышению квалификации и компетенции нотариусов. Участие в подобных мероприятиях способствует улучшению уровня профессионализма нотариусов и росту доверия населения к институту нотариата.

источник: Нотариальная палата Севастополя 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.