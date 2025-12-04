Нотариус Севастополя Александра Пониматченко приняла участие в семинаре по применению Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ

25-26 ноября 2025 года в Москве состоялся семинар по применению Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ, организованный Федеральной нотариальной палатой. Семинар объединил на одной площадке президентов, вице-президентов нотариальных палат и членов комиссий по профессиональной этике нотариальных палат субъектов Российской Федерации.

В работе мероприятия приняла участие нотариус Севастополя, председатель Комиссии по профессиональной этике нотариальной палаты города Севастополя Александра Пониматченко. Президент ФНП Константин Корсик открыл работу семинара.

В ходе семинара рассмотрены ключевые вопросы соблюдения профессиональных стандартов, механизмов предотвращения конфликтных ситуаций, квалификации дисциплинарных нарушений, современные подходы к формированию этической культуры нотариуса. Также обсуждены вопросы профессионального общения нотариуса, требования к внешнему виду нотариуса, особенностям правовой квалификации действий нотариуса и практическим аспектам работы комиссий по этике. Отдельный блок вопросов посвящён развитию навыков коммуникации и взаимодействию с гражданами в условиях растущих стандартов сервиса и доверия.

Участники мероприятия получили ценные знания и инструменты для эффективного управления профессиональными рисками и повышения качества обслуживания граждан.

Нотариальная палата города Севастополя уделяет большое внимание поддержанию высоких этических стандартов среди нотариусов. повышению квалификации и компетенции нотариусов. Участие в подобных мероприятиях способствует улучшению уровня профессионализма нотариусов и росту доверия населения к институту нотариата.

источник: Нотариальная палата Севастополя