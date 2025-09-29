Нотариус Севастополя Елена Тимофеева провела очередное семинарское занятие со стажёрами

Прямо сейчас:
фото: Нотариальная палата Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:31 29.09.2025

25 сентября 2025 года в Нотариальной палате города Севастополя состоялось плановое семинарское занятие у лиц, проходящих стажировку у нотариусов. Занятие провела нотариус Елена Тимофеева.

В соответствии с учебным планом занятие было посвящено следующей теме: Правоспособность физических лиц. Представительство и доверенность.

Также проведено практическое занятие по удостоверению соглашения об уплате алиментов, определения места жительства ребенка.

В конце занятия стажеры нотариусов успешно прошли ежеквартальное промежуточное тестирование.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

