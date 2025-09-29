Нотариус Севастополя Елена Тимофеева провела очередное семинарское занятие со стажёрами

В соответствии с учебным планом занятие было посвящено следующей теме: Правоспособность физических лиц. Представительство и доверенность.

25 сентября 2025 года в Нотариальной палате города Севастополя состоялось плановое семинарское занятие у лиц, проходящих стажировку у нотариусов. Занятие провела нотариус Елена Тимофеева.

