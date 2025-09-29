Нотариус Севастополя Елена Тимофеева провела очередное семинарское занятие со стажёрами

25 сентября 2025 года в Нотариальной палате города Севастополя состоялось плановое семинарское занятие у лиц, проходящих стажировку у нотариусов. Занятие провела нотариус Елена Тимофеева.
В соответствии с учебным планом занятие было посвящено следующей теме: Правоспособность физических лиц. Представительство и доверенность.
Также проведено практическое занятие по удостоверению соглашения об уплате алиментов, определения места жительства ребенка.
В конце занятия стажеры нотариусов успешно прошли ежеквартальное промежуточное тестирование.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Нотариальная палата Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Нотариальная палата Севастополя