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Нотариус Севастополя Евгения Храмцова провела выездной приём в Андреевском муниципальном округе﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Нотариус Севастополя Евгения Храмцова провела выездной приём в Андреевском муниципальном округе﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:19 27.03.2025

25 марта нотариусом города Севастополя Евгенией Храмцовой был проведён приём в Андреевском муниципальном округе. Мероприятие состоялось в рамках выездных приёмов в отдалённые муниципалитеты Севастополя с целью оказания бесплатной юридической помощи.

Проведение подобных мероприятий является актуальным для населения отдалённых районов Севастополя, поскольку не всегда имеется возможность выезда в черту города для получения квалифицированных консультаций.

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источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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