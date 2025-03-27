Нотариус Севастополя Евгения Храмцова провела выездной приём в Андреевском муниципальном округе﻿

25 марта нотариусом города Севастополя Евгенией Храмцовой был проведён приём в Андреевском муниципальном округе. Мероприятие состоялось в рамках выездных приёмов в отдалённые муниципалитеты Севастополя с целью оказания бесплатной юридической помощи.
Проведение подобных мероприятий является актуальным для населения отдалённых районов Севастополя, поскольку не всегда имеется возможность выезда в черту города для получения квалифицированных консультаций.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата города Севастополя