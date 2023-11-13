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Нотариус Севастополя провела выездное консультирование в поселковом совете
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Нотариус Севастополя провела выездное консультирование в поселковом совете

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 19:43 13.11.2023

В Севастополе состоялось заключительное выездное мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи в рамках сотрудничества с Государственным фондом «Защитники Отечества». В соответствии с утвержденным планом, на протяжении пяти месяцев один раз в две недели нотариусы выезжали в поселковые советы для консультирования жителей по правовым вопросам.

Сегодня нотариус Зоя Будзиновская осуществляла консультирование в помещении администрации Терновского муниципального округа города Севастополя. Основные вопросы, интересовавшие сельчан, касались наследования и также оформление в собственность земельных участков под жилыми домами. Однако, хотим отметить, что заинтересованность жителей сел на протяжении всего периода проведения выездных мероприятий осталась низкая, — говорят в Нотариальной палате города Севастополя. 

источник: Нотариальная палата Севастополя

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