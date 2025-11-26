Прямо сейчас:
Нотариус Севастополя провела выездной прием в Андреевском муниципальном округе города
фото: Нотариальная палата города Севастополя

26.11.2025

25 ноября 2025 года нотариусом города Севастополя Инной Шагаровой проведён приём граждан в Андреевском муниципальном округе города Севастополя с целью оказания бесплатной юридической помощи жителям отдаленных районов города.

Всем обратившимся оказана квалифицированная юридическая помощь, жителей интересовали вопросы, связанные с наследованием , оформления имущества в общую долевую собственность по договору дарения между близкими родственниками.

Узнайте больше:  В Севастополе состоялся круглый стол по защите прав детей членов семей участников СВО﻿

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

Просмотры: 8

