Нотариус Севастополя провела выездной прием в Андреевском муниципальном округе города

25 ноября 2025 года нотариусом города Севастополя Инной Шагаровой проведён приём граждан в Андреевском муниципальном округе города Севастополя с целью оказания бесплатной юридической помощи жителям отдаленных районов города.
Всем обратившимся оказана квалифицированная юридическая помощь, жителей интересовали вопросы, связанные с наследованием , оформления имущества в общую долевую собственность по договору дарения между близкими родственниками.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
