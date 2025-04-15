Нотариус Севастополя Валерия Коваленко провела прием граждан в Верхнесадовском муниципальном округе﻿

15 апреля в Верхнесадовском муниципальном округе города Севастополя нотариус города Севастополя Валерия Коваленко провела открытый приём населения для оказания бесплатной юридической помощи.

Выездное консультирование проводится нотариусами города еженедельно и проходит под эгидой Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя. Его целью является оказание квалифицированной юридической помощи жителям отдалённых районов Севастополя, так как не у всех есть возможность выехать в черту города для получения консультации.

Сегодня на прием к нотариусу за консультацией обратились 8 жителей села Верхнесадовое. Вопросы в основном касались процедуры наследования, постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и дарения.

источник: Нотариальная палата Севастополя