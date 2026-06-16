Нотариусам предлагают вернуть бесплатный доступ к базе ГАИ

Группа депутатов во главе с первым зампредом Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниилом Бессарабовым предложила упростить поиск нотариусов и данных об их действиях, если гражданин забыл, у кого заверял документ, а также вернуть нотариусам бесплатный доступ к базе Госавтоинспекции для проверки машин при оформлении наследства.

Соответствующий законопроект внесен в палату 10 июня.

Документ наделяет Федеральную нотариальную палату, которая является оператором единой информационной системы нотариата (ЕИС), правом предоставлять заявителям сведения о виде нотариального действия, о совершившем его нотариусе, о дате совершения и регистрационном номере нотариального действия в реестре ЕИС либо информацию об отсутствии указанных данных.

Гражданин сможет направлять запрос и получать соответствующую информацию через личный кабинет заявителя на «Госуслугах» или через личный кабинет на портале Федеральной нотариальной палаты.

В связи с тем, что не все граждане авторизированы на «Госуслугах», имеют личный кабинет или усиленную электронную квалифицированную подпись, законопроектом предусматривается альтернативный способ получения необходимых данных: заявители смогут получить сведения из реестров ЕИС путем обращения к любому нотариусу, занимающемуся частной практикой, за совершением нотариального действия (тариф составит 100 рублей.

источник: «Парламентская газета»

Просмотры: 8