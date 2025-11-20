Прямо сейчас:
Новости Республики
Нотариусы: бесплатная юридическая помощь для жителей отдаленных муниципалитетов города Севастополя﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:34 20.11.2025

18.11.2025 года нотариусом города Севастополя Будзиновской Зоей Александровной был осуществлён приём в Терновском муниципальном округе города Севастополя в рамках выездных мероприятий в отдалённые муниципалитеты города по оказанию бесплатной юридической помощи.

Проводились консультирование граждан по вопросам оформления наследственных прав, а также по вопросам неккоректного оформления права собственности на земельный участок и путей возможного решения сложившейся ситуации.

Также было проведено межведомственное совещание с представителями Департамента труда и социальной защиты города Севастополя и Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя по вопросам, являющимся наиболее актуальными на сегодняшний день.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

Просмотры: 6

