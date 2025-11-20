Нотариусы: бесплатная юридическая помощь для жителей отдаленных муниципалитетов города Севастополя﻿

Проводились консультирование граждан по вопросам оформления наследственных прав, а также по вопросам неккоректного оформления права собственности на земельный участок и путей возможного решения сложившейся ситуации.
Также было проведено межведомственное совещание с представителями Департамента труда и социальной защиты города Севастополя и Управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя по вопросам, являющимся наиболее актуальными на сегодняшний день.
источник: Нотариальная палата города Севастополя
