Нотариусы предупреждают: мошенники продолжают широко использовать поддельные доверенности

Давно и, к сожалению, зачастую успешно мошенники используют схемы обмана, в основе которых лежат поддельные доверенности. Аферы такого рода часто «проворачивают» в сделках, которые проводятся без участия нотариуса, в так называемой простой письменной форме. Иногда мошенники пытаются провернуть подобное и в нотариальной конторе, но в таких случаях нотариусы выявляют подделку.

Напоминаем, что существует возможность проверить подлинность реквизитов удостоверенной нотариусом доверенности, для этого существует специальный сервис Федеральной нотариальной палаты: https://www.reestr-dover.ru/ . За время существования сервиса возможностью проверить доверенность воспользовались около 10,5 миллионов раз. За 2021 год по данным на конец октября к сервису обратились более 3,1 млн раз, что почти на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

С помощью онлайн-сервисов нотариата можно проверить не только доверенности, но и другие нотариальные документы. С недавнего времени на них наносится специальный QR-код, в котором зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид нотариального действия и регистрационный номер, ФИО нотариуса, нотариальный округ нотариуса. С помощью этого QR-кода любой человек с помощью компьютера или смартфона может проверить, предъявили ему настоящий документ, или печать и подпись нотариуса на бланке подделаны.

Для самостоятельной достоверной проверки нотариального документа с QR-кодом необходимо зайти в соответствующий раздел сайта Федеральной нотариальной палаты — «проверка QR», разрешить сервису доступ к камере вашего устройства (смартфона или компьютера) и отсканировать с ее помощью QR-код на документе. Сервис проверяет отсканированный QR-код в Единой информационной системе нотариата и сообщает — зарегистрирован ли такой документ с такими реквизитами в системе, или нет.

Эти простые меры предосторожности помогут не попасться на уловку с фальшивым нотариальным документом. Но все же стоит помнить: самостоятельная проверка доверенности или другого нотариального документа не гарантирует, что сделка, которая будет впоследствии, безопасна. Чтобы гарантировать безопасность и юридическую чистоту сделки, лучше обратиться за ее нотариальным удостоверением. Тогда за её законность будет отвечать нотариус, а риск оспаривания сделки будет сведен к абсолютному минимуму.

Источник: Федеральная нотариальная палата