Нотариусы предупреждают о рисках цифровых сделок с жильем

С конца 2020 года российские нотариусы могут удостоверять сделки дистанционно, если их стороны находятся в разных городах. Таким образом можно удостоверить практически любые двусторонние и многосторонние договоры, но наиболее востребован этот формат именно для сделок с недвижимостью: купли-продажи дома, квартиры, земельного участка. Как работает механизм дистанционки, почему там требуется личное участие человека и есть ли у него какие-то риски, РИА Недвижимость рассказали в Федеральной нотариальной палате.

Дистанционное и удаленное – запоминаем разницу

Для начала нужно четко понять, что есть дистанционные сделки с недвижимостью, а есть удаленные нотариальные действия. Это совершенно разные форматы!

Удаленное нотариальное действие происходит онлайн, то есть без личного посещения нотариальной конторы. Заявку на его совершение можно подать через интернет в личном кабинете на портале Федеральной нотариальной палаты.

А вот дистанционное удостоверение предусматривает обязательное личное участие двух или более нотариусов. Другими словами, без визита в нотариальную контору обойтись не удастся, просто это будет офис удобный для каждого из участников сделки.

Список нотариальных действий, доступных для совершения в удаленном режиме, насчитывает всего 13 позиций. В частности, в режиме онлайн нотариус может принять на депонирование безналичные денежные средства для расчетов по сделке, а также удостоверить факт наличия сведений в ЕГРН.

Иные нотариальные действия, в том числе удостоверение сделок с недвижимостью, в удаленном режиме совершать нельзя. Причина проста – такие действия требуют проверки соответствия воли и волеизъявления заявителя, разъяснения правовых последствий и ряда других действий, которые можно совершить только при личном посещении нотариуса. Иначе существуют высокие риски нарушения прав участников сделки или третьих лиц.

Как проводится дистанционная сделка

Дистанционка стремительно набирает популярность: в 2023 году количество таких нотариальных сделок стало в 2,2 раза больше, чем было годом ранее, такая же динамика роста сохраняется и в 2024 году. Это вполне объяснимо, ведь участники избавлены от необходимости ехать за сотни или тысячи километров для встречи друг с другом, они экономят на билетах и проживании, не сталкиваются с проблемой оформления отгула или отпуска на работе.

Все участники сделки находятся в России

Для удостоверения дистанционной сделки, стороны которой находятся в России, всем участникам в одно и то же оговоренное время нужно прийти к любому удобному нотариусу в своем городе.

Выбрать нотариуса можно онлайн: на «Госуслугах», на портале Федеральной нотариальной палаты или в мобильном приложении «Нотариат.РФ».

Затем нотариусы проверяют документы, запрашивают, если это необходимо, дополнительные сведения, делают запросы в государственные реестры, составляют и согласовывают единый проект договора. После этого выбирается удобное для всех участников время посещения нотариальной конторы, своей для каждой из сторон.

В назначенный час нотариусы установят между собой видеосвязь по защищенным каналам и приступят к ключевому этапу удостоверения сделки. Они выяснят реальную волю сторон и ее соответствие волеизъявлению, осознанность и добровольность решения, зачитают участникам текст договора, разъяснят его правовые последствия.

После этого каждый из участников сделки расписывается на специальном планшете нотариуса, а затем договор удостоверяется усиленными квалифицированными электронными подписями всех участвующих нотариусов.

Финальной точкой дистанционной сделки является отправка нотариусом, работающим с покупателем, электронного пакета документов в Росреестр. По закону право собственности по нотариально удостоверенным сделкам регистрируется в ЕГРН за один рабочий день.

Один из участников сделки живет за рубежом

Еще раз обратим внимание, что в настоящее время дистанционное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью возможно только в том случае, если все их участники находятся на территории России. Если одна из сторон пребывает за пределами страны и по какой-то причине не может или не желает приехать в Россию, совершить сделку купли-продажи можно по нотариально заверенной доверенности.

За рубежом функции нотариуса могут частично исполнять консульские работники, в том числе они могут удостоверить и доверенность на распоряжение недвижимым имуществом на территории РФ.

Чтобы удостоверить равнозначность электронного и бумажного документа, например доверенности, за границей, нужно будет обратиться в российское консульство. Там этот документ отсканируют, подпишут электронной цифровой подписью и передадут заявителю. Затем он сможет отправить электронный документ в Россию. Там при необходимости его снова можно будет перевести в бумажный формат у нотариуса. И это будет не копия, а документ равнозначный оригиналу.

В чем кроются риски?

Если говорить о договорах, заключенных в простой письменной форме, то их перевод в цифровой формат лишь усиливает все возможные риски и опасности, особенно для неподготовленного в юридическом плане человека.

Участники сделки могут не понимать ее правовых последствий или же могут быть намеренно введены в заблуждение относительно ее реальных условий и юридического смысла. При этом онлайн-формат не позволяет убедиться и в том, что продавец и покупатель недвижимости идут на сделку добровольно, понимают ее условия и согласны с ними, и что в момент подписания договора они полностью адекватны.

При дистанционном удостоверении нотариусы так же, как и в обычном режиме, устанавливают личности заявителей, проверяют их правомочность, проводят правовую экспертизу сделки, разъясняют ее правовые последствия и устанавливают соответствие воли и волеизъявления сторон. Иными словами, убеждаются, что участники сделки понимают, что именно подписывают, и согласны с условиями договора.

источник: https://realty.ria.ru/20240819/notariusy-1966534152.html