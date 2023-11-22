Нотариусы провели уроки правовой грамотности в школах Нахимовского района Севастополя

22 ноября президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович провела урок правовой грамотности для учеников 9 класса школы № 19 (Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением английского языка имени Героя Советского Союза П.П. Павлова»). А несколькими днями ранее — 16 ноября, нотариус города Севастополя Инесса Стрельцова провела урок правовой грамотности для учеников 9 класса школы № 6 (Государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя Общеобразовательная школа № 6»).

Образовательные мероприятия были приурочены к Всероссийскому дню правовой помощи детям, который ежегодно проводится 20 ноября во Всемирный день ребенка.

Севастопольские нотариусы рассказали детям об исторической подоплеке этого праздника, а так как процесс воспитания подразумевает всестороннее развитие — тематикой урока стали права и обязанности детей.

Развитие правовой грамотности в нашей стране начинается с дошкольного возраста. Дети знают, что права им даны от рождения, а круг ответственности расширяется по мере взросления. Учитывая, что в девятом классе учатся дети, достигшие 14 лет — возраста наступления частичной юридической ответственности, правовая грамотность для них особенно актуальна.

Нотариусы рассказали ребятам о возможных юридических последствиях «детских шалостей» и о том, что ответственность может быть не только административной, но и уголовной.

Учащиеся обеих школ активно участвовали в беседе, высказывали свои мысли, задавали вопросы.

Во время проведения уроков, нотариусы не забыли упомянуть, что попавшие в трудную жизненную ситуацию дети могут и должны обращаться за помощью. Для этого существуют не только специализированные органы, но и аппарат уполномоченного по правам ребенка. Каждый ребенок может рассчитывать на всестороннюю помощь, начиная от дружеской беседы со взрослым человеком до помощи специализированных органов, которые будут подключены в случае необходимости.

источник: Нотариальная палата Севастополя