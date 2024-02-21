Нотариусы рассказали истории из практики: магия любви срабатывает даже среди печатей и документов﻿

Каждый день в российских нотариальных конторах совершаются десятки тысяч действий. У каждого, кто обращается, свои мотивы. Бывает, что люди приходят к нотариусу в состоянии вражды, а уходят душа в душу. Накануне Дня Святого Валентина профессионалы рассказали «Московскому комсомольцу» истории из практики, в которых главной движущей силой стала любовь.

Брачно-семейная терапия

Интересное наблюдение: некоторые пары на грани развода решают сохранить семью после визита в нотариальную контору. Такие истории есть в «копилке» у многих нотариусов. И дело не в совместной терапии среди бумаг и печатей. Просто зачастую профессионал в спокойной и доверительной атмосфере подталкивает партнеров прислушаться друг к другу, попытаться найти компромисс и использовать мирные правовые инструменты для решения спорных вопросов.

Нотариус из Воронежа вспоминает, как к ней приходили делить квартиру немолодые супруги (в предпенсионном возрасте), которые готовились к разводу. Они много спорили и постоянно меняли свои пожелания, поэтому консультации заняли несколько месяцев. Когда наступил день «Х» и согласования были позади, муж быстро подписал экземпляры соглашения о разделе имущества. После него за ручку взялась супруга, подписала один лист — и расплакалась: «Мы с мужем год никак не могли поделить квартиру, я думала, это никогда не закончится. Теперь все завершилось, и я счастлива».

А дальше сработала настоящая магия любви. После того как супруги проговорили все имущественные вопросы и им больше не о чем было спорить, они передумали расходиться. В прошлом году вместе повели внучку в первый класс.

У нотариуса из Одинцова была другая история. Пара предпринимателей официально разводились пять раз и, соответственно, шесть раз регистрировали брак. После очередного похода в ЗАГС супруги впервые обратились к нотариусу и составили брачный договор. Поделили управление бизнесом и после этого больше не снимали обручальные кольца.

Иногда брачный договор становится не «спасением» любви, а своего рода признанием в ней. Вот пример. Мужчина – учредитель крупного бизнеса. Жена помогает ему в качестве бухгалтера и всячески поддерживает. В знак благодарности за то, что вторая половинка много лет с ним рядом и вносит свой вклад в его дело, супруг передал ей дорогостоящее имущество, в том числе добрачное.

Наследники, которых не испортил квартирный вопрос

Ситуации, когда даже близкие родственники начинают конфликтовать при разделе наследства, не редкость. К счастью, немало и противоположных примеров.

Нотариус из Бирска (Башкортостан) вспоминает, как однажды у нее оформляла наследство семья: двое сыновей отказались от имущества умершего отца в пользу матери. Женщина подписывала документы, сидя за столом, а ее взрослые дети стояли по обе стороны от нее, «как будто охраняли».

У жительницы Омска после смерти мужа осталось большое наследство: недвижимость, машина, вклады, акции. Вторая супруга наследодателя львиную долю имущества отдала его сыну от первого брака, с которым у них сложились очень хорошие отношения. Пасынку досталась и квартира, в которой жила вдова. При этом он настоял, чтобы женщина осталась, как и прежде, проживать в этом доме до смерти.

Бывает, сюжет начинается с накала страстей, а заканчивается мирно. Пример из Омска: встретились в суде две бывшие жены и их экс-свекровь… Звучит, как зачин анекдота, а история не очень смешная. После смерти мужчины осталась квартира, дача с землей, гараж и автомобиль. В списке наследников были его мать и дети от двух браков, интересы которых представляли их матери.

Женщины не могли договориться, как разделить имущество. Судились больше года, а когда получили решение, рассорились еще больше. Дело в том, что суд раздробил объекты на части: наследники получили доли в разном имуществе, а не каждый что-то одно целиком. После «неудачного» суда бывшие жены покойного и его мать снова пришли в нотариальную контору. На этот раз им наконец-то удалось выстроить диалог и с помощью нотариуса найти решение. Все стороны получили свидетельства о праве на наследство в соответствии с решением суда. После этого они составили соглашения и разделили наследственное имущество так, как считали справедливым.

Зачастую люди выражают свои бескорыстные чувства через договор дарения. Например, мужчина перед свадьбой безвозмездно отдает долю в своей добрачной недвижимости будущей жене. Или родители в день рождения ребенка приходят с ним к нотариусу, чтобы подарить чаду квартиру. Или наоборот — недвижимость дарит достигший совершеннолетия ребенок своему родителю.

Иногда подарки «упаковываются» в другой формат — завещание. Несмотря на суеверия, для многих составление такого документа становится поводом еще раз подумать и поговорить о жизни. Например, пары, составляющие совместные завещания, вспоминают счастливые моменты и записывают видеопослания детям в кабинете нотариуса.

Недавно к нотариусу в Кирове пришла пожилая женщина, чтобы оформить завещание на своего супруга. С собой принесла коробку, полную старинных фотографий: свадьба, рождение детей, другие важные эпизоды жизни. Женщина разложила их на столе и долго показывала нотариусу. Другая бабушка пришла удостоверять завещание накануне 18-летия внука. Нетрудно догадаться, чье имя фигурировало в документе.

Специалисты рассказывают, что все чаще в завещаниях отражается не только забота о близких, но и любовь к питомцам – собакам, кошкам, хомячкам и даже паучкам. Люди делают так называемые завещательные возложения. Оставляют наследникам наказ содержать, кормить и заботиться о животных. Даже выделяют под это отдельные средства в завещании.

Профессионал может стать членом семьи

Случается, что нотариуса посещают представители нескольких поколений. Специалист из Щелкова рассказывает о семье, которая ходит к ней с конца 1990-х годов. Нотариус удостоверяла для пары сделки по приобретению недвижимости, составляла брачный договор, делала завещания, заверяла копию свидетельства о рождении ребенка, а спустя годы — уже копию его аттестата.

Иногда нотариус не просто наблюдает за крепкими семейными отношениями, но и сам помогает их восстановить. Вот, например, история из практики одного из сургутских нотариусов. Двадцать пять лет назад в ее контору пришли супруги для удостоверения сделки. И с тех пор периодически обращались по тем или иным правовым вопросам.

Но люди не вечны и не идеальны. В семье случилось несчастье: муж умер, а мать с сыном серьезно поссорились и перестали общаться. Мужчина уехал в другой город, связь оборвалась на пятнадцать лет. Со временем здоровье женщины ухудшалось, и к семидесяти годам ей стало тяжело вести хозяйство и ухаживать за собой.

У нотариуса нет функций социальных работников, но бывают ситуации, когда тяжело пройти мимо. Нотариус с разрешения женщины позвонила ее сыну, рассказала о тяготах ее жизни, по-человечески достучалась — и мужчина приехал к матери. Теперь они снова живут в одном городе. Частенько заходят в нотариальную контору проконсультироваться по юридическим и имущественным вопросам, да и просто поговорить.

В общем, не только психологи, но и нотариусы могут помочь сблизить поссорившихся людей, предоставляя свои услуги в качестве нейтрального посредника. Нотариус может провести переговоры между сторонами, помочь им выразить свои позиции и найти компромисс. Главное, чтобы специалист не вступал на чью-либо сторону. Иначе шаг от любви до ненависти станет очень коротким, а нотариус из важного фигуранта в обеспечении правопорядка и справедливости превратится в судью, действующего в угоду исключительно своим принципам.

источник: Газета «Московский Комсомолец»