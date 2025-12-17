Нотариусы рассказали о популярных услугах для участников СВО﻿ — что нужно знать

За неполный 2025 год общая сумма предоставленных нотариатом льгот для участников СВО и членов их семей превысила отметку в 874 млн рублей. Об этом сообщили «РГ» в Федеральной нотариальной палате.

Представители нотариата подчеркивают: как и все остальные социально значимые проекты нотариата, инициатива с предоставлением льгот реализуется исключительно за счет средств нотариусов, без привлечения бюджетных денег.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик подчеркнул, что всесторонняя помощь бойцам и членам их семей имеет ключевое значение, а защита прав и законных интересов военнослужащих — неотъемлемая часть этой поддержки.

Нотариат России как социально ответственный правовой институт, действующий от имени государства, максимально вовлечен в эту задачу — как на общефедеральном, так и на региональном уровнях. Это не только оказание юридической помощи, но также и добровольная материальная и волонтерская поддержка нашей армии, участников СВО, их семей, — рассказал глава российского нотариата.

Федеральная нотариальная палата с первых дней СВО и на каждом ее этапе принимала решения о мерах поддержки военнослужащих и их близких. Одним из ключевых аспектов такой поддержки выступают льготные тарифы на совершение социально значимых нотариальных действий.

На сегодняшний день льготы на совершение социально значимых нотариальных действий распространяются на всех участников СВО, членов их семей, наследников военнослужащих и т. д. Кроме того, нотариальные палаты субъектов РФ продолжают дополнять общефедеральные меры поддержки собственными инициативами.

Как рассказывают в нотариате, среди наиболее востребованных у военнослужащих нотариальных действий — оформление доверенностей и согласий, свидетельствование подлинности подписи и верности копий, нотариальное удостоверение сделок. Также спросом пользуется нотариальный перевод документов из бумажного в электронный вид, который позволяет оперативно переслать адресату нужный документ с сохранением его юридической силы. Например, нередко таким образом оформляются и пересылаются согласия на сделки, которое требуется супругам участников СВО. Как результат, благодаря обращению к нотариусу бойцы могут участвовать в решении имущественных, финансовых и иных важных для семьи вопросов, даже находясь в условиях выполнения боевых задач.

Еще один важный элемент профессионального вклада нотариата в поддержку участников и ветеранов СВО, а также членов их семей — это предоставление бесплатной юридической помощи таким категориям граждан. В численном выражении — это порядка 400 тысяч бесплатных консультаций в год.

Еще одно важное направление работы нотариата по линии СВО — активное взаимодействие с государственными и общественными организациями, занимающимися разработкой и реализацией мер по поддержке военнослужащих и членов их семей. В частности, благодаря экспертной работе ФНП с Минобороны и госфондом «Защитники Отечества» год назад в практику был введен механизм, помогающий сотрудникам содействующих организаций подтвердить свое участие в СВО и получить соответствующий статус. Такая мера очень важна для получения социальных гарантий для большого числа таких бойцов.

Кроме того, в ближайшее время нотариусы будут подключены к электронному сервису «Витрина данных» Минобороны России. Имея доступ к таким сведениям, нотариусы смогут оперативно получать подтверждение участия гражданина в СВО. Это избавит военнослужащих и их близких от необходимости получения лишних справок и позволит быстрее получить необходимое нотариальное действие с применением положенных им льгот.

В рамках сотрудничества с филиалами Госфонда «Защитники Отечества» нотариальные палаты регионов проводят свыше 600 мероприятий в год,

отметил Константин Корсик.

источник: «Российская газета»