Нотариусы рекомендуют включать в завещание... пароли к страницам в соцсетях

В ходе Петербургского международного юридического форума нотариусы дали рекомендации, как передавать по наследству цифровые активы, в том числе доступ к аккаунтам в соцсетях. Если вкратце, отмечает «Российская газета» , то в завещания можно включать пароли к своим страничкам, а сами пароли записывать на специальном USB-накопителе. Как подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик, «вопросы регулирования цифровых правоотношений, пусть и в новых электронных форматах, как и прежде, остаются прямой функцией института нотариата». Поэтому нотариат должен принимать самое активное участие в экспертной проработке решений, необходимых для формирования обновленной нормативной и правовой базы.

Безусловно, правовая сфера не могла оказаться в стороне от глобальных «цифровых» тенденций, — сказал Константин Корсик. — В ней уже произошли и продолжают происходить радикальные перемены, вызванные, прежде всего, тем, что сами по себе цифровые технологии порождают новые сущности в виде цифровых прав и цифровых активов. Несмотря на свою «виртуальность», они де-факто существуют и, более того, представляют собой имущественную ценность, что накладывает на их обладателей соответствующие права и обязанности.

Как рассказал один из выступавших на форуме представителей иностранного нотариата, к 2070 году социальные сети будут насчитывать больше аккаунтов умерших лиц, чем живых. А к 2100 году в них будет содержаться 1 млрд 400 млн аккаунтов тех, кого уже нет с нами. Домены, онлайн-аккаунты и различные цифровые активы стали представлять достаточно серьезную имущественную ценность. Поэтому законодательство нуждается в своей актуализации, а должная правоприменительная практика только начинает нарабатываться.

Нередко онлайн-аккаунты являются частью или даже основой бизнеса, и тогда вопрос распоряжения таким активом на случай смерти встает достаточно остро. Как рассказала советник Федеральной нотариальной палаты Германии по правовым вопросам международного сотрудничества Вероника Корманн, в Гражданском кодексе Германии действует принцип универсального наследования, это означает, что наследник принимает правовой статус умершего в отношении всех его активов, прав и обязанностей.

Безусловно, Гражданский кодекс Германии, который был принят в 1900 году, не мог предусматривать использование цифровых активов. Поэтому в их отношении действуют всё те же традиционные правила. Например: право собственности на материальный носитель информации (те же серверы) определяется в соответствии с правилами наследования материальных активов. Право на доступ и использование цифрового контента на носителе информации основывается на договоре, который наследник принимает от предыдущего пользователя, имея, таким образом, те же права и обязанности, которые были у наследодателя.

При планировании цифрового наследства нотариусы Германии рекомендуют учитывать два основных аспекта: прежде всего, решить, кто должен иметь право доступа к вашим цифровым активам. На втором этапе необходимо убедиться в том, что эти лица действительно могут получить доступ к вашим счетам. Решение о том, кто должен наследовать активы, чаще всего принимается на основании завещания, поскольку только нотариус может убедиться в отсутствии двусмысленности в тексте завещания и гарантировать юридическую определенность для сторон. На втором этапе необходимо убедиться, что наследники смогут получить прямой доступ к онлайн-аккаунтам.

Поэтому нотариусы Германии рекомендуют другое решение: все пароли должны быть сохранены в виде списка на USB-накопителе. USB-накопитель блокируется главным паролем и остается у гражданина, при этом главный пароль, а также информация о том, где хранится USB-накопитель, содержится в рукописном документе, передаваемом на хранение нотариусу. Таким образом, гражданин может в любое время изменить и обновить список, содержащийся на USB-накопителе, если его главный пароль не изменен.

Использование услуг нотариуса — чрезвычайно надежный и долговечный способ хранения информации. Нотариус и его команда соблюдают строгую конфиденциальность. Даже после смерти наследодателя к переданному на хранение документу могут получить доступ только лица, определённые наследником, при этом нотариус ведёт учёт каждой предоставленной копии, имея, таким образом, список лиц, получивших доступ к этой информации. Помимо того, что это — самый безопасный вариант, он ещё и достаточно экономичен. Поэтому использование нотариуса для оформления цифрового наследства является наиболее рекомендуемым решением, — подчеркивает Вероника Корманн.

Представитель Высшего совета нотариата Франции по связям с Восточной Европой и Центральной Азией, нотариус Парижа Валери Эшану согласился с тем, что при составлении завещания о судьбе цифровых данных лучше не импровизировать, а доверить эту функцию профессионалу, то есть нотариусу. Он отметил целое разнообразие цифровых активов: электронный файл, аккаунт в социальной сети, цифровая книга, нематериальные активы торговой фирмы в электронном виде, семейный блог в интернете, интернет-платформа для краудфандинга, интернет вещей, уставной капитал компаний в криптовалюте и т.д. О том, что будет со всем этим электронным богатством после его смерти, должен задумываться каждый владелец.

Нотариат традиционно, на протяжении веков, выступает гарантом стабильности гражданского оборота, независимо от его форматов, от типа используемых инструментов и гаджетов. Мы неизменно совершенствуем нашу деятельность, чтобы соответствовать современным общественным запросам. И задачи сегодняшнего дня — обеспечить полноценное и компетентное участие нотариуса в защите прав участников цифрового оборота, цифровых сделок, — заявил президент ФНП Константин Корсик.

Источник: «Российская газета»