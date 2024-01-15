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Нотариусы Севастополя передали подавитель и обнаружитель дронов в подразделение Черноморского флота РФ﻿

Нотариусы Севастополя передали подавитель и обнаружитель дронов в подразделение Черноморского флота РФ﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:17 15.01.2024

Президент Нотариальной палаты Ольга Каленкович передала подавитель дронов (антидроновое ружьё) и обнаружитель дронов, приобретены за счет личных средств нотариусов и адвокатов города Севастополя, военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации.

Обнаружитель дронов — это портативное устройство, предназначенное для использования в условиях городской местности и в поле, принцип работы которого основан на обнаружении сигнала от беспилотного летательного аппарата и оповещении об этом звуковым сигналом. Такое устройство можно прикрепить на бронежилет бойцу, оно достаточно легкое и компактное. Не мешает во время передвижения и устойчиво к повреждениям.

Антидроновое ружьё — это по сути своей антенна направленного действия, способная подавлять сигнал управления дроном (летательным аппаратом). Попадая в поле действия антидронового ружья, беспилотник теряет связь с источником управления и таким образом обезвреживается.

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Нотариусы Севастополя передали подавитель и обнаружитель дронов в подразделение Черноморского флота РФ Нотариусы Севастополя передали подавитель и обнаружитель дронов в подразделение Черноморского флота РФ

Надеемся, что наличие этих современных устройств в боевом подразделении позволит уберечь жизни наших военнослужащих, а их детям сохранить своих отцов! — отметила Ольга Каленкович, передавая устройства представителю ЧФ РФ. 

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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