Нотариусы Севастополя подарили воспитанникам детского дома канцелярские принадлежности для школы﻿

Домочадцы подготовили для гостей представление о детстве. Перед зрителями развернулись события из жизни детей от первых лет жизни ребенка и до наступления совершеннолетия. Авторская остановка создана силами сотрудников и воспитанников детского дома. Сценарий, декорации, костюмы, хореография — все выполнено собственными силами. Спектакль получился яркий, эмоциональный и добрый. Все зрители получили огромное удовольствие от его просмотра. Поздравляем ребят с началом нового учебного года! Пусть он пройдет для вас интересно и принесет новые знания и новых друзей! От себя хотим добавить: «Взрослые не могут подарить вам крылья, но вы можете их вырастить своим трудом и усердием, чтобы в будущем лететь по жизни высоко и красиво! В добрый путь! — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.