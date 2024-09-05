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Нотариусы Севастополя подарили воспитанникам детского дома канцелярские принадлежности для школы﻿

Нотариусы Севастополя подарили воспитанникам детского дома канцелярские принадлежности для школы﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:51 05.09.2024

30 августа 2024 года, накануне Дня знаний, нотариус города Севастополя Анна Смирнова посетила представление, подготовленное воспитанниками государственного казенного учреждения города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом». А так как событие состоялось накануне начала учебного года, от нотариального сообщества Севастополя, привезла в подарок ребятам, воспитывающимся в этом учреждении, канцелярские принадлежности, необходимые для учебы.

Домочадцы подготовили для гостей представление о детстве. Перед зрителями развернулись события из жизни детей от первых лет жизни ребенка и до наступления совершеннолетия. Авторская остановка создана силами сотрудников и воспитанников детского дома. Сценарий, декорации, костюмы, хореография — все выполнено собственными силами. Спектакль получился яркий, эмоциональный и добрый. Все зрители получили огромное удовольствие от его просмотра. Поздравляем ребят с началом нового учебного года! Пусть он пройдет для вас интересно и принесет новые знания и новых друзей! От себя хотим добавить: «Взрослые не могут подарить вам крылья, но вы можете их вырастить своим трудом и усердием, чтобы в будущем лететь по жизни высоко и красиво! В добрый путь! — отмечают в Нотариальной палате Севастополя. 

Нотариусы Севастополя подарили воспитанникам детского дома канцелярские принадлежности для школы Нотариусы Севастополя подарили воспитанникам детского дома канцелярские принадлежности для школы Нотариусы Севастополя подарили воспитанникам детского дома канцелярские принадлежности для школы Нотариусы Севастополя подарили воспитанникам детского дома канцелярские принадлежности для школы

источник: Нотариальная палата Севастополя 

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