Нотариусы Севастополя поздравили Детский дом с Днём рождения

Нотариусы города Севастополя ежегодно оказывают благотворительную помощь детям – сиротам, оставшимся без попечения родителей. Ко Дню рождения детского дома (ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом»), который традиционно проходит в конце ноября-начале декабря и сопровождается показом спектакля в исполнении воспитанников и педагогов детского дома, нотариусы города Севастополя подготовили подарки.

12 декабря 2025 года участие в праздничном мероприятии принял вице-президент Палаты Максим Юрченко, который поздравил детей и коллектив детского дома с 37-летием и вручил — подарки ( сертификаты по гончарному делу – 25 воспитанникам, обучающимися в школе, двум малышам – развивающие игрушки, и инвентарь для хозяйственных нужд учреждения).

В этот день, состоялась премьера театральной студии детского дома «Событие» и показ спектакля «Зурбаган». С первых минут зрители попали в маленький портовый городишко Зурбаган, где нет счастья и главная ценность — деньги. Именно в таком унылом месте суждено было родиться и вырасти девочке Ассоль, которая радовалась каждому дню и не переставала мечтать о том, что однажды на рейде появится красивый фрегат с алыми парусами, и капитан-принц влюбится в нее и увезет в далёкую страну. Основные пороки человеческие, испытания, выпадающие на долю человека, сила мечты и вера в чудо, самоотверженная любовь и способность человека самому создавать сказку — основные смыслы повести, оживленной на сцене юными актерами. Рождение нового спектакля, закончившегося успехом на сцене, подарил ребятам веру в себя и свои силы, способствовал позитивным изменения в обретении себя и раскрытии внутреннего потенциала. Зрители высоко оценили спектакль: актеры, режиссер и все, кто участвовал в подготовке спектакля, получили громкие овации и множество комплиментов, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

Просмотры: 14