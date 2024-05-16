Нотариусы Севастополя поздравили ветеранов с Днём Победы

Для каждого севастопольца День Победы, отмечают в Нотариальной палате Севастополя, — это совершенно особенный праздник, наполненный радостью и гордостью. Представители нотариального сообщества города Севастополя каждый год накануне Дня Победы проводят благотворительную акцию — поздравляют ветеранов с праздником и дарят им ценные подарки.

Этот год для города-героя особенный. Ровно 80 лет назад — 9 мая 1944 года солдатами и офицерами Красной армии, моряками-черноморцами и участниками партизанского движения Севастополь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Немыслимой ценой была очищена от фашистской скверны севастопольская земля, но значение этого события как в стратегическом, так и духовном смыслах трудно переоценить. Освобождение Севастополя стало значимым шагом на пути к Великой Победе! До нее оставался еще целый год тяжелых боёв, предстояло освободить от фашистского ига не только русские земли, но и страны Европы.

Каждый ныне здравствующий ветеран является свидетелем тех событий. Течение жизни неумолимо, поэтому возможность пообщаться с ветеранами, окунуться в историю, является подарком уже сама по себе.

За годы проведения благотворительной акции ко Дню Победы, нотариусы Севастополя познакомились с подопечными ветеранами, а с некоторыми даже сдружились. Ветераны — совершенно удивительные люди! Не смотря на весьма преклонный возраст, каждый из них восхищает жизнелюбием! Некоторые до сих пор ведут по-возрасту активную общественную жизнь, участвуют в движении по сохранению памяти о подвигах партизан и военно-служащих Красной Армии, занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

В этом году нотариусы Севастополя побывали в гостях у Михаила Степановича Латохи, Валентины Тимофеевны Сергушкиной, Ильина Анатолия Андреевича, Копосовой Валентины Леонидовны и супругов Мельничук Евгения Борисовича и Елены Петровны.

Прочитать о том, как война прошла через жизни севастопольских ветеранов можно в статьях, опубликованных ранее: «Герои среди нас!», «Севастопольские нотариусы поздравили ветеранов с Днём Победы!»

Каждый раз, слушая рассказы свидетелей войны, совершенно чётко понимаешь — мы не имеем права это забыть!

Спасибо вам, дорогие ветераны, за то что выстояли, смогли, победили! Мы перед вами в неоплатном долгу!

источник: пресс-служба Нотариальной палаты Севастополя