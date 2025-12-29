Прямо сейчас:
Нотариусы города Севастополя поздравили воспитанников детского дома с Новым годом

26 декабря 2025 года представители Нотариальной палаты города Севастополя – нотариусы Наталья Кирюхина и Тамара Усенко поздравили воспитанников детского дома в Севастополе (ГКУ города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом»), с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и подарили подарки. Вместе с другими гостями окунулись в праздничную атмосферу и увидели новогоднюю версию спектакля «Зурбаган» по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса». Встреча в канун Нового года прошла в теплой, дружественной и очень трогательной обстановке. Ребята ответили гостеприимством и подарили всем присутствующим пряники, сделанные своими руками.

Нотариусы Севастополя поздравили воспитанников детского дома с Новым годом﻿

26 декабря 2025 года представители Нотариальной палаты города Севастополя – нотариусы Наталья Кирюхина и Тамара Усенко поздравили воспитанников детского дома в Севастополе (ГКУ города Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом»), с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и подарили подарки.

Вместе с другими гостями окунулись в праздничную атмосферу и увидели новогоднюю версию спектакля «Зурбаган» по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса».

Встреча в канун Нового года прошла в теплой, дружественной и очень трогательной обстановке. Ребята ответили гостеприимством и подарили всем присутствующим пряники, сделанные своими руками.

