Нотариусы Севастополя поздравили воспитанников детского дома с премьерой спектакля﻿

18 июня нотариус города Севастополя Дмитрий Северин побывал в ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» на премьере спектакля «Маленький принц» по знаменитой повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери. Постановку воспитанники центра приурочили к 125-летию со дня рождения французского писателя.

Философская притча «Маленький принц», это не детская сказка, а скорее послание каждому взрослому, в которой поднимаются очень важные вопросы — что такое любовь, дружба и как найти смысл жизни.

В творческих проектах, реализуемых на базе детского дома, в обязательном порядке принимают участие все дети, проживающие в этом учреждении. Реабилитация через творчество, такой принцип в работе с детьми поставила для себя директор детского дома Лилия Мамонова.

Уважаемые гости, прошу не судить строго наших юных актеров. Ребятам очень сложно далось это произведение, потому что они, в силу своего возраста, еще не могут понять всю глубину философских образов, заложенных в этой повести. Признаюсь, что работая над спектаклем, я сама по-новому прочла Маленького принца, нашла в нём новые смыслы, — сказала Лилия Александровна, открывая спектакль.

Все зрители остались в восторге от работы юных актёров, ребятам удалось потрясающе раскрыть смысл, заложенный в произведении, а эстетика постановки заслуживает отдельной похвалы.

Конечно же, не обошлось без подарков. От нотариальной палаты Дмитрий Николаевич передал детскому дому спортивные бутылки для воды для каждого воспитанника и шкаф для хозяйственного инвентаря технических работников учреждения. Кроме того, в день спектакля, Дмитрий Николаевич провел урок правовой грамотности для детей, рассказав им о том, как закон защищает семейные ценности, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.

источник: Нотариальная палата города Севастополя