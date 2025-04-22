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Нотариусы Севастополя приняли участие в практическом занятии на тему - действия при пожаре﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Нотариусы Севастополя приняли участие в практическом занятии на тему — действия при пожаре﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 16:08 22.04.2025

В течение прошлой недели, с 14 по 17 апреля, нотариусы Севастополя проходили обучение по программе повышения квалификации по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты — нотариальных конторах города.

Все учащиеся успешно сдали итоговое тестирование и были допущены к освоению теоретической части курса обучения.

Обучить севастопольских нотариусов правильным действиям в случае возникновения пожара пришли представители ООО «Охрана труда Севастополь» — Виталий Воробьев, генеральный директор ООО «Охрана труда Севастополь», эксперт в области охраны труда и специальной оценки условий труда, и Алёна Ляшук, инструктор по оказанию первой помощи, аттестованный спасатель России.

Специалисты рассказали и показали как пользоваться огнетушителем, какие есть типы огнетушителей и в чем особенность использования каждого, научили нотариусов оказанию первой медицинской помощи и другим необходимым навыкам.

Узнайте больше:  В Нотариальной палате Севастополя состоялось годовое общее собрание

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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