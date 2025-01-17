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Нотариусы Севастополя совершили первые заверения подлинности подписи очевидцев для участников СВО﻿
фото: Нотариальная палата города Севастополя

Нотариусы Севастополя совершили первые заверения подлинности подписи очевидцев для участников СВО﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:58 17.01.2025

Севастопольские нотариусы успешно развивают взаимодействие с филиалом фонда «Защитники Отечества» в Севастополе, освоили и совершают новое нотариальное действие — заверение подписи очевидцев.

Актуальность этого нотариального действия заключается в том, что зачастую участникам СВО или членам их семей необходимо получить показания свидетелей определенных событий, обличенные в документальную форму. Это может быть совершенный подвиг и свидетельские показания нужны для представления к награде либо нужно подтверждение нахождения в зоне СВО и участия в боевых действиях для бойцов ЧВК, а бывают ситуации, когда родственникам необходимо свидетельствование обстоятельств гибели военнослужащего. В последнем случае, проблема заключается в том, что пока военнослужащий не признан погибшим, родственники не могут вступить в наследство и получить положенные им выплаты от государства. Новое нотариальное действие призвано решить такие вопросы, нотариус фиксирует свидетельские показания очевидца, заверяет подлинность его подписи на документе. В свою очередь, полученный документ является основанием для совершения последующих юридически значимых действий, которые раньше были не доступны, — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя. 

Отметим, что эту услугу для участников СВО нотариусы оказывают без взимания стоимости регионального тарифа (стоимости своих услуг). В случае необходимости можно обратиться к любому нотариусу в городе Севастополе, все без исключения готовы к совершению этого нотариального действия.

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источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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