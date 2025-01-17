Нотариусы Севастополя совершили первые заверения подлинности подписи очевидцев для участников СВО﻿

Севастопольские нотариусы успешно развивают взаимодействие с филиалом фонда «Защитники Отечества» в Севастополе, освоили и совершают новое нотариальное действие — заверение подписи очевидцев.

Актуальность этого нотариального действия заключается в том, что зачастую участникам СВО или членам их семей необходимо получить показания свидетелей определенных событий, обличенные в документальную форму. Это может быть совершенный подвиг и свидетельские показания нужны для представления к награде либо нужно подтверждение нахождения в зоне СВО и участия в боевых действиях для бойцов ЧВК, а бывают ситуации, когда родственникам необходимо свидетельствование обстоятельств гибели военнослужащего. В последнем случае, проблема заключается в том, что пока военнослужащий не признан погибшим, родственники не могут вступить в наследство и получить положенные им выплаты от государства. Новое нотариальное действие призвано решить такие вопросы, нотариус фиксирует свидетельские показания очевидца, заверяет подлинность его подписи на документе. В свою очередь, полученный документ является основанием для совершения последующих юридически значимых действий, которые раньше были не доступны, — отмечают в Нотариальной палате города Севастополя.