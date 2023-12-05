Нотариусы выявляют через ЗАГС фальшивых наследников﻿

В Федеральной нотариальной палате, отмечает «Российская газета», сообщили, что доступ к единой базе ЗАГС значительно расширил возможности нотариата по разоблачению мошенников. Например, должника не спасет даже смена имени: найдут. А бывшая жена не сможет выдать себя за безутешную супругу покойного, если в ЗАГСе давно стоит отметка о разводе.

Порой аферисты подыскивают людей, похожих на умерших граждан, отдают «дублерам» их паспорта и отправляют совершать сделки с «осиротевшим» имуществом, — рассказывают эксперты. — Случай из жизни: с документами умершей женщины в МФЦ пришла ее соседка. И, прикинувшись подругой, которой к тому моменту уже не было в живых, подарила ее квартиру своему сыну. Долго потом эту сделку отменяли через суд подлинные наследники.

В свою очередь, нотариусы в рамках взаимодействия с ЗАГС могут получить информацию обо всех актовых записях: рождении, заключении брака, разводе, отцовстве и смерти. В среднем в сутки в ЗАГС поступает более 11 тысяч запросов от нотариусов.

Сведения о расторжении брака помогают нотариусам, например, пресекать попытки бывших жен скрыть факт развода и получить часть наследства после смерти бывших мужей, — рассказывают в нотариате. — Бывают и забавные случаи. Так, например, к нотариусу пришел гражданин, который забыл, что 10 лет назад, в день женитьбы, взял себе фамилию жены. Так и ходил все это время, по сути, с недействительным паспортом. Благодаря запросу в ЗАГС нотариус это сразу выявил. И нотариальное действие было отложено до момента, пока гражданин не поменял документы.

Полученные нотариусами данные помогают людям, в том числе, возвращать свои деньги. Например, условная Елена Сергеева берет энную сумму в долг, а спустя время перестает его выплачивать. Человек, который деньги одолжил, пытается получить их обратно — естественно, с Елены Сергеевой. Однако по бумагам такой женщины уже не существует: она вышла замуж и стала, например, Еленой Петровой. Или заодно поменяла также имя, и превратилась в Светлану Петрову. Нотариусы, совершающие исполнительные надписи, такие цепочки трансформаций с помощью запросов в ЗАГС могут отследить.

Напомним, с помощью исполнительной надписи можно в ряде случаев взыскать долги без суда.

источник: «Российская газета» (автор: Владислав Куликов)