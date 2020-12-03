Ноу-хау Ялты: новогодние торжества будут… но без массовых мероприятий

Власти Ялты решили: новогодние праздники с салютом и ярмаркой, ёлкой и парадом Дедов Морозов состоятся, но… без массовых мероприятий. Как все это будет совмещено на практике не совсем понятно.

С одной стороны все понимают: массовые мероприятия в новогодние праздники в Ялте отменены из-за ограничений, которые вступят в силу в Крыму с 20 декабря. С другой стороны, это же Ялта – город-праздник, как же без новогоднего настроения…

Объективная реальность такова, что мы не можем провести праздник в том виде, в котором все привыкли и ждут. Однако для гостей и ялтинцев мы обязаны создавать новогоднее настроение. Мы начинаем монтаж новогодних украшений и световой иллюминации – оборудования, которое было закуплено в прошлом году. Это более 1000 единиц — уже к середине декабря Ялта предстанет в новогоднем наряде, — сообщила ИО главы администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, главная задача – создать новогоднюю сказку для детей, поэтому 19 декабря, в День Святого Николая пройдет традиционная ёлка для маленьких ялтинцев и гостей города и одновременное включение новогодней иллюминации на набережной.

Чтобы поддержать праздничное настроение, было принято решение организовать немноголюдные поздравления ялтинцев. Так, например, по улицам пройдет оркестр, участники которого будут одеты в костюмы Деда Мороза, и исполнят новогодние произведения. Запланирован и традиционный салют. Также на территории ялтинского региона будет проведена любимая всеми новогодняя ярмарка — к организации подойдут особенно тщательно, расставив «домики» на безопасном расстоянии, — говорится в сообщении отдела информполитики ялтинской администрации.

Правда, сроки мероприятий не указываются. Если все анонсируемое пройдет 19 декабря — вопросов нет. А если позднее? Не совсем ясно, как все, что будет проводиться после 20 декабря будет сочетаться с выполнением указа о режиме «повышенной готовности», в части запретов на массовые мероприятия. Или их назовут «не массовыми»?

Мы не можем лишить людей ярмарок, которые также создают новогоднее настроение. А малый и средний бизнес — дохода, — подчеркнула Янина Павленко.

Она также добавила, что пандемия не может забрать этот теплый, семейный праздник и атмосферу волшебства, однако важно принять все меры, которые направлены на сохранение самого важного – здоровья ялтинцев и гостей города. И призвала в период новогодних праздников не забывать о мерах безопасности – соблюдать дистанцию и масочный режим.

Так или иначе, Ялта продемонстрировала «творческий подход» к организации новогодних мероприятий. Последуют ли ее примеру другие крымские города?

PS. Крымчане — народ изобретательный. Даже в суровых ограничениях с 20 декабря по 15 января уже найдены «лазейки» и «формулировки». Так, любое массовое мероприятие можно назвать «случайным совпадением», а «корпоратив» — «тематической встречей», опять же можно поиграть на понятии «массовость» и козырнуть соблюдением соцдистанции и масочного режима…