Ноу-хау от ялтинских стоматологов: яму на дороге засыпали… гипсовыми слепками челюстей

В группе ВК Подслушано Ялта появилась забавная публикация, проиллюстрированная фото.
Не знаю в какой стране, а тем более в каком городе такое может случится!? Станет — будет быть! У ялтинской стоматологии яма в дороге — обычное дело для спальных районов города… Но засыпана она гипсовыми слепками чьих-то челюстей))) Смекалка? Позор? Креатив? Или… – вопрошает Борис Полегаев.
Мнения одногруппников разделились. Но большинство ялтинцев оценили смекалку и ноу-хау стоматологов.
И что? Это же не челюсти, а всего лишь слепки. Это мусор гипсовый, на них нет фото «хозяина» челюстей. Яму заделали, чем могли.
Что было на складе, тем и заполнили))) лайфхак.
Молодцы! Не просто выкинули в помойку, а применили)))
Веселее было бы, если там, засыпали яму зубами пациентов…
Безотходное производство. Дорожная стоматология)))
Запломбировали, – из обсуждения в ВК.
Фото: ВК, Подслушано Ялта.