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Ноу-хау от ялтинских стоматологов: яму на дороге засыпали… гипсовыми слепками челюстей

Ноу-хау от ялтинских стоматологов: яму на дороге засыпали… гипсовыми слепками челюстей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 19:31 24.02.2020

В группе ВК Подслушано Ялта появилась забавная публикация, проиллюстрированная фото.

Не знаю в какой стране, а тем более в каком городе такое может случится!? Станет — будет быть! У ялтинской стоматологии яма в дороге — обычное дело для спальных районов города… Но засыпана она гипсовыми слепками чьих-то челюстей))) Смекалка? Позор? Креатив? Или… – вопрошает Борис Полегаев.

Ноу-хау от ялтинских стоматологов: яму на дороге засыпали… гипсовыми слепками челюстей

Мнения одногруппников разделились. Но большинство ялтинцев оценили смекалку и ноу-хау стоматологов.

И что? Это же не челюсти, а всего лишь слепки. Это мусор гипсовый, на них нет фото «хозяина» челюстей. Яму заделали, чем могли.

Что было на складе, тем и заполнили))) лайфхак.

Молодцы! Не просто выкинули в помойку, а применили)))

Веселее было бы, если там, засыпали яму зубами пациентов…

Безотходное производство. Дорожная стоматология)))

Запломбировали,  – из обсуждения в ВК.

Ноу-хау от ялтинских стоматологов: яму на дороге засыпали… гипсовыми слепками челюстей

Фото: ВК, Подслушано Ялта.

Ноу-хау от ялтинских стоматологов: яму на дороге засыпали… гипсовыми слепками челюстей

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