Новая дорога и новый автобусный маршрут в поселке Гвардейское Симферопольского района

В посёлке Гвардейское Симферопольского района на центральной улице Ак-Мечеть капитально отремонтировали более 2 километров проезжей части.

Работы полностью завершены. Есть ряд незначительных замечаний, в первую очередь, это нанесение разметки, устройство гермитизационных швов. Также в рамках контракта предусмотрена высадка газона. Эти работы требуют положительных температур и сухой погоды. Как только появится «окно», работы будут завершены, — сообщил министр транспорта РК Евгений Исаков.

Кроме того, в связи с многочисленными обращениями жителей пгт. Гвардейское министерством транспорта, совместно с ГУП РК «Крымтроллейбус» проработан вопрос по изменению схемы движения пригородного маршрута №328-33 «Куприно (Широкое) – Симферополь» в тестовом режиме.

По информации минтранса, автобусы на данном маршруте в направлении Куприно и на обратном пути теперь заходят в Гвардейское по ул. Октябрьская, на улицу Ак-Мечеть и до улицы Кирова.